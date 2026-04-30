  Стана ясно каква е офертата на Ювентус към Левандовски

Стана ясно каква е офертата на Ювентус към Левандовски

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски гледа сериозно на възможността да продължи кариерата си в Ювентус. Според “Тутоспорт”, не само грандът от Торино, но и Милан има интерес към полския национал.

Ювентус предлага на Левандовски договор за един сезон и заплата от 6 млн. евро, както и бонуси, обвързани с резултатите на отбора и представянето на самия играч.

Ювентус опитва да измъкне Левандовски, но американци се конкурират

В момента Лева получава по 16 млн. евро в Барса, но е готов на сериозни финансови отстъпи, за да остане в Европа и да подпише с клуб, който участва в Шампионската лига.

Пред 37-годишния нападател стои и алтернативата да премине в Чикаго Файър. Смята се, че тимът от Мейджър Лийг Сокър е склонен да плаща на Левандовски по 20 млн. евро на сезон.

Очаква се бъдещето на футболиста да бъде ясно до края на май. Съвсем скоро неговият агент Пини Захави ще има нова среща с представители на Ювентус.

През настоящия сезон Левандовски е взел участие в 41 мача във всички турнир, като е вкарал 17 гола.

Снимки: Imago

