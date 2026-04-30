Барселона планира да си отмъсти за Дро Фернандес, като на свой ред отмъкне един от талантите на ПСЖ

Битката за таланти между Пари Сен Жермен и Барселона навлиза в нова фаза. В началото на годината парижани привлякоха Дро Фернандес, плащайки за юношата на каталунците едва осем милиона евро - с два милиона повече от откупната му клауза. Този трансфер бе приет по-много болезнен начин от Жоан Лапорта и всички на "Камп Ноу". Сега на свой ред Барселона планира да отмъкне един от обещаващите таланти на ПСЖ - Давид Боли, твърди "Спорт". Младежът, който играе като десен уинг-бек, е на 17 години и вече дебютира за първия отбор на парижани в двубой за Купата на Франция. Настоящият му договор изтича след година, когато той ще е на 18 и може да си тръгне като свободен агент.

Според "Паризиен" ръководството на френския тим е много разочаровано, че Боли не приема предложенията на клуба за нов контракт. На "Парк де Пренс" знаят много добре, че Барселона следи играча отблизо, и са много притеснени, че могат да го загубят без пари. А възлагат на него големи надежди.

Контрактът на Боли все още не е професионален, тъй като той е непълнолетен. Това означава, че Барселона може да се опита да го привлече още през това лято, като ще дължи компенсация за него. ПСЖ обаче ще продължи да с опитите да го убеди да преподпише и така да има сигурност за бъдещето му. Ако това не стане, през януари, когато навърши 18, Боли вече ще може да подпише предварителен договор с Барселона и през следващото лято да премине на "Камп Ноу" като свободен агент.

