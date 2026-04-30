Барса обмисля раздяла с крайните си защитници

Барселона планира да продаде един от измежду Алехандро Балде и Жул Кунде. Според каталунското издание “Спорт”, съществува вариант и двамата крайни бранители да си тръгнат през лятото, за да донесат свежи средства в клубната каса.

Балде е в трансферните планове на Манчестър Юнайтед. Той играе по-рядко напоследък, а договорът му изтича през 2028 година и Барса вече търси нов ляв бек. На “Олд Трафорд” следят ситуацията, но няма да започнат преговори, докато не са уверени, че самият играч има желание да премине в тима.

Балде иска да остане в Барселона и от клуба нямат нищо против това, но със сигурност са готови да го пуснат, ако получат оферта от минимум 50 млн. евро.

Кунде е твърд титуляр в състава на Ханзи Флик и намерението му е да продължи да играе за “блаугранас”. Ръководството на каталунците обаче е склонно да се раздели с него при достатъчно примамливо предложение.

Сред потенциалните напускащи през лятото е и Марк Касадо. Барселона иска да го продаде, а не го го дава под наем.

Следвай ни:

Снимки: Imago