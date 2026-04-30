Барса обмисля раздяла с крайните си защитници

Барселона планира да продаде един от измежду Алехандро Балде и Жул Кунде. Според каталунското издание “Спорт”, съществува вариант и двамата крайни бранители да си тръгнат през лятото, за да донесат свежи средства в клубната каса.

Балде е в трансферните планове на Манчестър Юнайтед. Той играе по-рядко напоследък, а договорът му изтича през 2028 година и Барса вече търси нов ляв бек. На “Олд Трафорд” следят ситуацията, но няма да започнат преговори, докато не са уверени, че самият играч има желание да премине в тима.

Балде иска да остане в Барселона и от клуба нямат нищо против това, но със сигурност са готови да го пуснат, ако получат оферта от минимум 50 млн. евро.

Кунде е твърд титуляр в състава на Ханзи Флик и намерението му е да продължи да играе за “блаугранас”. Ръководството на каталунците обаче е склонно да се раздели с него при достатъчно примамливо предложение.

Сред потенциалните напускащи през лятото е и Марк Касадо. Барселона иска да го продаде, а не го го дава под наем.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

  • 30 апр 2026 | 20:28
  • 2521
  • 2
Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

  • 30 апр 2026 | 20:02
  • 523
  • 0
Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

  • 30 апр 2026 | 19:25
  • 4511
  • 1
УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

  • 30 апр 2026 | 18:50
  • 1214
  • 1
Мениджърът на Уест Хам обясни как вижда борбата за оцеляване в Премиър лийг

Мениджърът на Уест Хам обясни как вижда борбата за оцеляване в Премиър лийг

  • 30 апр 2026 | 18:31
  • 1497
  • 0
Дембеле е номер 1 в първия кръг на полуфиналите в ШЛ

Дембеле е номер 1 в първия кръг на полуфиналите в ШЛ

  • 30 апр 2026 | 18:23
  • 1189
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 25416
  • 118
Доминация за Везенков и Олимпиакос пред погледите на Адетокунбо, Джокович и Кузма, изгониха Джеймс

Доминация за Везенков и Олимпиакос пред погледите на Адетокунбо, Джокович и Кузма, изгониха Джеймс

  • 30 апр 2026 | 22:20
  • 7741
  • 3
Нотингам Форест 0:0 Астън Вила, феноменално спасяване на Мартинес!

Нотингам Форест 0:0 Астън Вила, феноменално спасяване на Мартинес!

  • 30 апр 2026 | 22:27
  • 1976
  • 5
Брага 1:1 Фрайбург, гостите бързо изравниха

Брага 1:1 Фрайбург, гостите бързо изравниха

  • 30 апр 2026 | 22:00
  • 2096
  • 2
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 4868
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 23467
  • 67