В Барселона се набелязали нападател на Челси като алтернатива на Алварес

Спортният директор на Барселона Деко е набелязал нападателя на Челси Жоао Педро като едно от най-желаните попълнения в офанзивен план, твърди вестник “АС”. Острието бе привлечено на “Стамфорд Бридж” едва преди година, когато за него бяха платени 64 милиона евро, а впоследствие силно впечатли с изявите си. До момента той е записал 19 гола и 9 асистенции в 46 мача с екипа на лондончани, а Деко е бил впечатлен от неговата ефективност и вариативност. Педро е впечатлил хората в Барселона и със своята скромност, което е посочено като отлично качество, което би му помогнало лесно да се впише в съблекалнята на каталунците. Не е ясно каква цена ще поставят на играча от Челси.

На “Камп Ноу” все още предпочитан вариант номер едно за атаката на тима е Хулиан Алварес, но дори в Барселона оценяват подобен трансфер като много труден. Аржентинското острие на Атлетико Мадрид привлече вниманието на някои от най-големите отбори в Европа, а до момента той е свързван с трансфер не само при каталунците, но също така в Арсенал и ПСЖ. Смята се, че мадридчани ще искат да услугите му около 100 милиона евро, а новите американски собственици на “дюшекчиите” не искат да започнат първото си лято в клуба с подобен изходен трансфер, който веднага би внесъл съмнения в амбициите им за надграждане.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages