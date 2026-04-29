ФИФА увеличава наградния фонд за участниците на Мондиала с 15%

Международната футболна федерация ФИФА ще увеличи наградния фонд за отборите на Световното първенство с 15% до близо 900 млн. щатски долара, съобщават от организацията.
Решението бе взето по време на заседание на Съвета на ФИФА във Ванкувър. Така 48-те федерации, чиито отбори ще играят на шампионата в САЩ, Канада и Мексико, ще си разделят общо 871 млн. долара. Те ще получат предварителни плащания за подготовка в размер на 2.5 милиона долара, което е повишение с 1 млн. долара, а сумата за класиране се увеличава от 9 милиона на 10 милиона.
"ФИФА се намира в най-добрата си позиция от финансова гледна точка и може да си позволи да помогне на всички федерации по безпрецедентен начин. Ресурсите трябва да бъдат инвестирани обратно във футбола", пишат от централата.