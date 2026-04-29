ФИФА увеличава наградния фонд за участниците на Мондиала с 15%

Международната футболна федерация ФИФА ще увеличи наградния фонд за отборите на Световното първенство с 15% до близо 900 млн. щатски долара, съобщават от организацията.

FIFA say the financial distribution for the 2026 World Cup to all Member Associations has increased to $871m.



Preparation money is up from $1.5m to $2.5m.



Qualification money has increased from $9m to $10m.



Additional team contributions total over $16m.💰 pic.twitter.com/Ew251rIdEE — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 28, 2026

Решението бе взето по време на заседание на Съвета на ФИФА във Ванкувър. Така 48-те федерации, чиито отбори ще играят на шампионата в САЩ, Канада и Мексико, ще си разделят общо 871 млн. долара. Те ще получат предварителни плащания за подготовка в размер на 2.5 милиона долара, което е повишение с 1 млн. долара, а сумата за класиране се увеличава от 9 милиона на 10 милиона.

"ФИФА се намира в най-добрата си позиция от финансова гледна точка и може да си позволи да помогне на всички федерации по безпрецедентен начин. Ресурсите трябва да бъдат инвестирани обратно във футбола", пишат от централата.