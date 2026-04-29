17-годишен вундеркинд попадна в списъка на Мексико за Световното

17-годишният полузащитник Жилберто Мора може да се превърне в най-младия мексикански футболист, участвал на Световно първенство, пише агенция АП.

Той е сред първоначалните 12 състезатели, избрани от старши треньора Хавиер Агире в състава на Мексико за Мондиал 2026 - всички от местната Лига MX. Те започват тренировки заедно следващия понеделник.

Агире също така повика още осем футболисти, за да попълнят тренировъчните сесии, докато играчите, базирани в Европа, пристигнат в края на май.

Мора се завърна в игра за Тихуана, след като контузия в слабините го отстрани от терените за два месеца.

Най-младият мексиканец, участник на Световното първенство към момента е Мануел „Чакетас“ Росас, който е на 18 години и 88 дни, когато играе на първия Световен шампионат през 1930-а.

„Имах контузия, която ме задържа извън терена през по-голямата част от лигата, но съм щастлив да се върна“, заяви Мора в събота и допълни: „Възстановяването ми беше малко дълго, но слава Богу, че сега съм добре. Чувствам се страхотно физически и съм готов за това, което предстои. 100% съм във всяко отношение.“

Седем 17-годишни футболистите, включително Пеле, са играли на Мондиал, като най-младият от тях е Норман Уайтсайд от Северна Ирландия през 1982 година в Испания.

В зависимост от това кога Мора дебютира на Световното първенство - Мексико започва с мач срещу Република Южна Африка на 11 юни - той ще стане шестият или седмият най-млад състезател в историята.

Жилберто Мора вече държи няколко рекорда за най-млади играчи. През август 2024-а той беше най-младият титуляр и вкарал гол в мексиканската първа дивизия на 15-годишна възраст, а през януари 2025-а стана най-младият дебютирал за националния тим на Мексико на 16 години.

Снимки: Gettyimages