ФИФА въвежда нови правила за Световното първенство

ФИФА се готви да въведе нови дисциплинарни мерки за регулиране на поведението на терена. С наближаването на Световното първенство през 2026 г. две значими правила могат да влязат в сила с цел повишаване на прозрачността и засилване на авторитета на съдиите.

Един лош навик, който стана обичаен в съвременния футбол, скоро ще изчезне, пише „Таймс“. Според последни информации, играчи, които покриват устата си по време на разговор с противници, съотборници или дори съдията, могат да бъдат санкционирани, дори да получат червен картон.

Тази мярка има ясна цел да пресече неподходящи коментари – особено обиди, расистки или хомофобски изявления – които често е невъзможно да бъдат доказани именно заради подобни жестове. Чрез по-голяма видимост на взаимодействията между играчите, ФИФА възнамерява да създаде среда на пълна прозрачност на терена.

Още една голяма реформа, която се обсъжда: всеки играч, който доброволно напусне терена в знак на протест срещу съдийско решение, може да бъде незабавно отстранен.

Това е силен сигнал от ФИФА за засилване на авторитета на съдиите, чиито решения през последните години все повече се оспорват. Мярката е предназначена да сложи край на масовите протести и емоционалните изблици, които накърняват имиджа на играта.

Очаква се тези нови правила да бъдат представени за одобрение на IFAB, единственият орган, упълномощен да променя правилата на играта. Предстоящият Конгрес на ФИФА, насрочен за тази седмица, ще бъде последното голямо събиране на всички федерации преди глобалното събитие през 2026 година.

Президентът Джани Инфантино се надява на бърза зелена светлина, за да се даде възможност за прилагане навреме за турнира.

Снимки: Gettyimages