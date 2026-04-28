Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Полузащитникът на Милан и легенда на Хърватия Лука Модрич претърпя успешна операция след фрактура на лявата си скула, съобщи Хърватската футболна федерация. Хирургическата интервенция се случва седмици преди 40-годишният халф на Милан да участва в петото си Световно първенство.

Модрич получи контузията след сблъсък с халфа на Ювентус Мануел Локатели по време на равенството 0:0 в Серия А в неделя на „Сан Сиро“. Той напусна терена 10 минути преди края. Въпреки че очевидно изпитваше болка, Модрич остана на пейката до края на мача, без да получи медицинска помощ.

🇭🇷©️ #Croatia captain @lukamodric10 has undergone a successful surgery following the left cheekbone fracture in @acmilan derby vs. Juventus.



Хърватската федерация заяви, че националният лекарски щаб е във връзка с Модрич, който е капитан на отбора, както и с неговия клуб. „Говорих с Лука и му пожелах качествено и бързо възстановяване“, каза старши треньорът на Хърватия Златко Далич в изявление.

„Убеден съм, че той ще направи всичко възможно, за да бъде готов за Световното първенство, и ние ще му окажем пълна подкрепа. Уверен съм, че възстановяването ще протече по план и че Лука, като капитан на отбора, ще ни води в още едно голямо състезание това лято", добави хърватският селекционер.

Сезонът за Модрич приключи, но не би трябвало да има проблем за Световното

Милан е трети в класирането, на 12 точки зад лидера Интер, с четири оставащи мача, а Модрич ще пропусне тези срещи до края на сезона. Възможно е да се наложи да носи защитна маска, ако се възстанови навреме за Световното първенство.

Световното първенство, домакинствано съвместно от САЩ, Канада и Мексико, започва на 11 юни, а Хърватия ще се изправи срещу Англия, Гана и Панама в Група "L".

Снимки: Imago