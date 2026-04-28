Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Полузащитникът на Милан и легенда на Хърватия Лука Модрич претърпя успешна операция след фрактура на лявата си скула, съобщи Хърватската футболна федерация. Хирургическата интервенция се случва седмици преди 40-годишният халф на Милан да участва в петото си Световно първенство.
Модрич получи контузията след сблъсък с халфа на Ювентус Мануел Локатели по време на равенството 0:0 в Серия А в неделя на „Сан Сиро“. Той напусна терена 10 минути преди края. Въпреки че очевидно изпитваше болка, Модрич остана на пейката до края на мача, без да получи медицинска помощ.
Хърватската федерация заяви, че националният лекарски щаб е във връзка с Модрич, който е капитан на отбора, както и с неговия клуб. „Говорих с Лука и му пожелах качествено и бързо възстановяване“, каза старши треньорът на Хърватия Златко Далич в изявление.
„Убеден съм, че той ще направи всичко възможно, за да бъде готов за Световното първенство, и ние ще му окажем пълна подкрепа. Уверен съм, че възстановяването ще протече по план и че Лука, като капитан на отбора, ще ни води в още едно голямо състезание това лято", добави хърватският селекционер.
Сезонът за Модрич приключи, но не би трябвало да има проблем за Световното
Милан е трети в класирането, на 12 точки зад лидера Интер, с четири оставащи мача, а Модрич ще пропусне тези срещи до края на сезона. Възможно е да се наложи да носи защитна маска, ако се възстанови навреме за Световното първенство.
Световното първенство, домакинствано съвместно от САЩ, Канада и Мексико, започва на 11 юни, а Хърватия ще се изправи срещу Англия, Гана и Панама в Група "L".
