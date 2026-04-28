Люка Зидан е под въпрос за Световното първенство

Вратарят на Гранада и националния отбор на Алжир Люка Зидан получи сътресение на мозъка и фрактура на челюстта при победата с 4:2 над Алмерия в 37-ия кръг на испанската втора дивизия. Стражът беше заменен в края на мача поради контузията.

„Медицинските прегледи след сътресението, което Зидан получи в мача срещу Алмерия, разкриха, че вратарят също е получил фрактура на челюстта“, заяви пресслужбата на Гранада. Точният срок за възстановяване на 27-годишния играч обаче не е обявен, като участието му на Мондиал 2026 е под въпрос.

Luca Zidane — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) April 27, 2026

Люка е син на световния и европейски шампион и легенда на Реал Мадрид Зинедин Зидан. Преди време той смени гражданството си от френско на алжирско и започна да играе за националния отбор на африканската страна. В груповата фаза на Световното първенство алжирският национален отбор ще играе срещу отборите на Аржентина, Австрия и Йордания.

Следвай ни:

Снимки: Imago