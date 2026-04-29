Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Защо Найджъл Менсъл обясни, че Доменикали е излъгал

  29 апр 2026 | 11:50
В опитите си да защити новите правила и промените в тях главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали допуска грешки и прави изказвания, които не отговарят на истината.

Типичен пример за това е обяснението му за това, че през 80-те години на миналия век пилотите във Формула 1 са били карани от инженерите също да връщат рано газта и да пускат колите по инерция преди завоите. Точно тези действия са една от особеностите на новите правила, като целта й е да се пести енергия и да се балансира зареждането на батерията.

Световният шампион за 1992 година Найджъл Менсъл, чиято кариера във Формула 1 стартира в началото на 80-те години, обясни пред списание Autosport, че през 80-те години не е било така, както твърди Доменикали.

„Не, не сме връщали газта, за да пестим гориво – заяви Британския лъв. – Тогава използвахме нещо друго, с друга цел – когато бяхме във въздушната струя на колата пред нас, съвсем леко подавахме газ, за да го преследваме известно време преди да атакуваме.

„Да имаш компютър в колата, което поема управлението на болида и зареждането на батерията, това е нещо напълно различно и също така ние не сме минавали с 50 или 70 км/ч по-бавно в бързите завои – допълни Менсъл. – Така че е твърде пресилено да се сравняват тези неща.

„Но аз симпатизирам на сегашните пилоти, мисля, че сега е много опасно на пистите във Формула 1, в Япония се разминахме с ужасен инцидент, чист късмет, иначе последствията щяха да са много тежки.

„Може и някой да се разсърди, но за съжаление, някои изпреварвания са напълно фалшиви. Някои изпреварвания изглеждат страхотно и след това колата излиза от следващия завой и другия автомобил профучава напред. След това другата кола сякаш тръгва назад, тъй като компютърът ти е дал допълнителна мощност в неподходящия момент и е ясно, че пилотът не контролира това защото иначе не би използвал мощността точно сега.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

