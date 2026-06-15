Ким Кардашиян не подмина първата победа на Хамилтън с Ферари

Ким Кардашиян не пропусна да отбележи първата победа на Люис Хамилтън като пилот на Ферари във Формула 1, която беше спечелена във вчерашната Гран При на Барселона.

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

Кардашиян и Хамилтън са в по-близки отношения от началото на годината, като те все още не са обявили официално, че са заедно, но това се подразбира от начина, по който те се държат един към друг. Кардашиян подкрепи за първи път на живо своята нова половинка по време на Гран При на Монако преди седмица, но американката на присъства в Барселона, където Хамилтън спечели първата си победа с Ферари.

Тя обаче не пропусна да отбележи този триумф, публикувайки стори в своя профил в Инстаграм. На него има снимка как Хамилтън пресича финалната линия и поздравява отбора си, а самата Кардашиян е сложила две емоджита – купа и сърце.

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Снимки: Gettyimages