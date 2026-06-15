Шарл Леклер потвърди защо не финишира в Барселона

Пилотът на Ферари Шарл Леклер потвърди, че повредата в сервото на неговия волан е довела до отпадането му малко преди финала на вчерашната Гран При на Барселона.

Proud of @Charles_Leclerc's recovery drive today 💪 a shame it came to a premature end right before the end of the race ❤️‍🩹 pic.twitter.com/2YF01gVvOH — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 14, 2026

Монегаскът се движеше на шестото място, когато излетя от трасето във втория завой в началото на 62-та от 66 обиколки. Леклер се размина с удар в стена и се върна на трасето, след което продължи с ниска скорост и в края на обиколката се прибра в бокса, за да прекрати участието си в надпреварата. Още на момента монегаскът каза по радиото, че става дума за повреда в сервото, а след финала той потвърди пред медиите това.

Леклер: От мен зависи да подобря представянето си

„Да, загуби сервото. След това, с виртуалната кола на сигурността, не знам дали състезанието ми щеше да се промени много. Може би четвъртото място беше възможно.



„Стратегията с два стопа беше грешка от моя страна. Мисля, че трите стопа бяха по-правилният ход. Но състезанието ми нямаше да се промени много. Най-големият ми проблем беше стартовата позиция, за която си бях виновен само аз. А след това имах и повредата в края, ще проверим какво точно се случи“, каза Леклер.



„Нямаше как да продължа без сервото. Освен това нямаше как да превключвам предавките, нямах и спирачки, така че щеше да е трудно“, добави той, когато беше попитан дали не е могъл все пак да финишира.

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Снимки: Gettyimages