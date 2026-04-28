Прогноза: Ферари ще направи най-големия прогрес в Маями

  • 28 апр 2026 | 14:18
Бившият пилот в Индикар и настоящ анализатор на F1 TV Джеймс Хинчклиф прогнозира, че отборът на Ферари ще направи най-големия прогрес в своето представяне в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Маями.

Мнението на канадеца се базира на очакваните драстични промени по SF-26, които Черните кончета изпробваха по време на филмовия ден, който Скудерията проведе на „Монца“ миналата седмица. Според Хинчклиф тези подобрения ще са много по-значителни от тези, които отборът на Макларън ще направи по MCL40, въпреки че от Уокинг заявиха, че в Северна Америка ще имат почти изцяло нова кола.

Как ще се промени Формула 1 с редактираните правила?

„Да не забравяме, че Ферари е отборът, който направи някои от най-готините иновации до момента от началото на предсезонните тестове. Може би ги подценяваме като отбор, който всъщност може да въведе най-големия и впечатляващ пакет с подобрения, защото до момента тенденцията е такава, нали“, каза канадецът.

Три зони за използване на активната аеродинамика в Маями

Очаква се в Маями най-накрая да видим и състезателния дебют на въртящото се задно крило, по което Ферари работи още от началото на предсезонната подготовка. То се появи и в хода на тренировката в Китай миналия месец, а неговата втора версия беше тествана на „Монца“ миналата седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

