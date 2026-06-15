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Ред Бул ще обжалва решението на ФИА да върне подиума на Гасли в Монако

  • 15 юни 2026 | 16:37
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Ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис подсказа, че Биковете ще обжалват официално решението на ФИА да върне подиума на Пиер Гасли от Гран При на Монако.

Успех! Гасли си върна третото място в Монако
Успех! Гасли си върна третото място в Монако

Френският състезател пресече финалната линия в Княжеството на третото място, на беше класиран седми след две наказания за превишаване на скоростта в алеята пред боксовете. От Алпин обжалваха успешно тези две санкции, които съответно бяха анулирани и така Гасли си върна третото място, което предизвика сериозни дискусии в падока.

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Причината за тях беше фактът, че Гасли не беше единственият наказан пилот за това провинени в Монако, където се оказа, че софтуерът за измерване на скоростта в бокса не е бил настроен правилно. Наказанията на останалите пилоти обаче нямаше как да бъдат анулирани след състезанието, защото те вече ги бяха изтърпяли в хода на надпреварата и ФИА няма механизъм да промени това. При Гасли обаче отмяната беше възможно, защото неговите наказания бяха наложени след финала.

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„Вижте, все още не сме подали официална жалба, имаме още малко време. Но ние мислим, че е по-скоро въпрос на принцип за доброто на спорта, за да може да е ясно как ще процедираме с решения, които не могат да се обжалват по време на състезанията, за да имаме правилния резултат в края.

„Никоя система за измерване не е перфектна, няма един конкретен метод за измерване на скоростта и всички те дават отклонение. Но ние използваме тази система от толкова много години. Тя беше същата предишния ден, беше същата в петък, беше същата предишните години и всички ние трябваше да се адаптираме към нея. 17 или 18 коли нямаха проблеми, така че ние просто трябва да сме сигурни, че като спорт, ние имаме достатъчно солиден подход за напред, за да даваме нужната яснота на феновете и състезателите“, каза Мекис.

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Снимки: Gettyimages

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