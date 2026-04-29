Хамилтън и Верстапен замразяват преговорите за бъдещето си

Пазарът на пилоти във Формула 1 и спекулациите, свързани с него, като че ли се успокоиха в последните месеци, но заден план продължават да се случват интересни събития. И те засягат най-големите звезди на спорта Люис Хамилтън и Макс Верстапен.

Основната причина за неяснотите относно посоката на развитие на преговорите между пилотите и отборите са новите технически правила, корекциите в тях и несигурността относно представянето на отборите в близко бъдеще. На повече от половината пилоти във Формула 1 договорите им изтичат съвсем скоро, така че определено ни предстои интересен период.

Договорът на 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън с Ферари изтича в края на този сезон и се смята, че най-успешният пилот в историята на спорта е спрял преговорите със Скудерията – до момента, в който ще има повече яснота как ще се представя тимът от Маранело.

Нещо подобно се случва и при Макс Верстапен – той има договор с Ред Бул до края на 2028, но може да си тръгне още след 2026, което пък ще се отрази на целия пазар на пилоти. Но според непотвърдена информация от Ред Бул, Макс и екипът му също са замразили разговорите за това дали той има бъдеще в Милтън Кийнс или ще си търси друг отбор.

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо изразява оптимизъм, че ще продължи да се състезава, но решението му ще зависи изцяло от шансовете на Астън Мартин да прогресира и да излезе от кошмара, в който се намира тимът в момента.

В същото време бъдещето на Франко Колапинто в Алпин и това на Естебан Окон в Хаас е по-несигурно отколкото се смяташе доскоро, не само защото има доста кандидати за Формула 1, които се готвят за дебют в световния шампионат и могат да доведат спонсори със себе си.

Снимки: Gettyimages