Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Хамилтън и Верстапен замразяват преговорите за бъдещето си

  • 29 апр 2026 | 09:56
  • 808
  • 0

Пазарът на пилоти във Формула 1 и спекулациите, свързани с него, като че ли се успокоиха в последните месеци, но заден план продължават да се случват интересни събития. И те засягат най-големите звезди на спорта Люис Хамилтън и Макс Верстапен.

Основната причина за неяснотите относно посоката на развитие на преговорите между пилотите и отборите са новите технически правила, корекциите в тях и несигурността относно представянето на отборите в близко бъдеще. На повече от половината пилоти във Формула 1 договорите им изтичат съвсем скоро, така че определено ни предстои интересен период.

Договорът на 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън с Ферари изтича в края на този сезон и се смята, че най-успешният пилот в историята на спорта е спрял преговорите със Скудерията – до момента, в който ще има повече яснота как ще се представя тимът от Маранело.

Нещо подобно се случва и при Макс Верстапен – той има договор с Ред Бул до края на 2028, но може да си тръгне още след 2026, което пък ще се отрази на целия пазар на пилоти. Но според непотвърдена информация от Ред Бул, Макс и екипът му също са замразили разговорите за това дали той има бъдеще в Милтън Кийнс или ще си търси друг отбор.

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо изразява оптимизъм, че ще продължи да се състезава, но решението му ще зависи изцяло от шансовете на Астън Мартин да прогресира и да излезе от кошмара, в който се намира тимът в момента.

В същото време бъдещето на Франко Колапинто в Алпин и това на Естебан Окон в Хаас е по-несигурно отколкото се смяташе доскоро, не само защото има доста кандидати за Формула 1, които се готвят за дебют в световния шампионат и могат да доведат спонсори със себе си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

  • 29 апр 2026 | 08:01
  • 15308
  • 7
Колтън Херта няма да е единственият домакин пред дебюта на Формула 2 в Маями

  • 28 апр 2026 | 18:06
  • 2137
  • 0
Кадилак със специални цветове за първото си домашно състезание

  • 28 апр 2026 | 17:23
  • 761
  • 0
Шефът на VR46: Ние сме водещият отбор на Дукати

  • 28 апр 2026 | 16:27
  • 1491
  • 0
ФИА: Системата за подпомагане на стартовете няма да дава спортно предимство

  • 28 апр 2026 | 15:33
  • 1161
  • 0
Малък шанс за дъжд и високи температури в Маями този уикенд

  • 28 апр 2026 | 14:43
  • 1161
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 9631
  • 119
Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 78326
  • 434
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 1866
  • 0
Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

  • 29 апр 2026 | 07:28
  • 6799
  • 13
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:03
  • 16802
  • 10
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 50510
  • 159