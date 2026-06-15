Люис Хамилтън влезе в топ 10 на най-възрастните победители във Формула 1

И докато Андреа Кими Антонели поставя рекорди за най-млад състезател, постигнал определено постижение във Формула 1, то Люис Хамилтън вече започна да навлиза в класациите за най-възрастен пилот с определено постижение.

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Вчера британецът спечели надпреварата за Гран При на Барселона на 41 години и 158 дена, превръщайки се в седмия най-възрастен победител в историята на Формула 1. Той също така стана най-възрастния победител в състезание от световния шампионат от Гран При на Южна Африка през 1970 година, когато Джак Брабъм печели на 43 години и 339 дена.

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Иначе най-възрастният победител изобщо във Формула 1 е Луиджи Фаджиоли, който печели Гран При на Франция през 1951 година на 53 години и 22 дена. На второ място е първият световен шампион във Формула 1 Джузепе Фарина, чиято финална победа идва в Гран При на Германия през 1953 година, където четири години по-късно своя финален триумф печели и Хуан Мануел Фанджо, който заема третата позиция.

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Пред Хамилтън в тази класация са още Пиеро Таруфи, гореспоменатият Брабъм и Сам Ханкс. Победата на американеца обаче има едно условие, тъй като е постигната в „Инданаполис 500“ през 1957 година. Тогава легендарното състезание е част от календара на Формула 1, въпреки че не се провежда по правилата на световния шампионат и много от звездите на Формула 1 изобщо не си правят труда да пътуват до Съединените щати, за да участват в надпреварата.

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Топ 10 на най-възрастните победители във Формула 1:

Луиджи Фаджиоли (53 години и 22 дена), Гран При на Франция 1951 Джузепе Фарина (46 години и 276 дена), Гран При на Германия 1953 Хуан Мануел Фанджо (46 години и 41 дена), Гран При на Германия 1957 Пиеро Таруфи (45 години и 219 дена), Гран При на Швейцария 1952 Джак Брабъм (43 години и 339 дена), Гран При на Южна Африка 1970 Сан Ханкс (42 години и 321 дена), „Инди 500“ 1957 Люис Хамилтън (41 години и 158 дена), Гран При на Барселона 2026 Найджъл Менсъл (41 години и 97 дена), Гран При на Австралия 1994 Лий Уалард (40 години и 264 дена), „Инди 500“ 1951 Морис Трентинян (40 години и 200 дена), Гран При на Монако 1958

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Снимки: Gettyimages