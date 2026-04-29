  3. Ред Бул няма да пусне предсрочно Ламбиазе в Макларън

  • 29 апр 2026 | 10:11
Бъдещето на състезателния инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе е ясно – от 2028 той ще е част от топ мениджмънта на Макларън и ще работи под прякото ръководство на Андреа Стела.

А шефът на Ред Бул Лоран Мекис потвърди, че бившите световни шампиони няма да освободят предсрочно Ламбиазе и той ще изкара докрай договора си с тима.

„Джанпиеро Ламбиазе остава при нас за следващите две години – обясни Мекис пред Sky Sports. – Нямаме усещането, че той си е тръгнал, той продължава да работи и ние имаме дългосрочно споразумение с него. Заедно с него имаме да спечелим още доста битки и победи.

„Джанпиеро получи изключителна възможност, ние приемаме, че такава възможност се появява в веднъж в живота. И той е решил да я приеме.

„Той е фантастичен професионалист, ние ще го задържим и знаем, че до последния момент той ще работи на най-високо ниво за нас.“

Снимки: Gettyimages

