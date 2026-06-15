Повреден сензор за малко не коства победата на Тойота в Льо Ман

Техническият директор на отбора на Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC) Дейвид Флъри разкри, че колата на японците с №7, която спечели „24-те часа на Льо Ман“, е имала повреден сензор в голяма част от надпреварата на „Сарт“.

🏆 Victory in a truly epic Le Mans! These 24 hours had everything – thrilling competition, heart-stopping overtakes and an incredible climax 🥳



Our TR010 HYBRIDs overcame it all to earn our sixth @24hoursoflemans win 🙌#TOYOTARACING #TR010HYBRID #LeMans24 #WEC @FIAWEC pic.twitter.com/fLqcYHznbr — TOYOTA RACING WEC (@ToyotaRacingWEC) June 14, 2026

Този дефект се е проявил в началото на нощта, а заради него колата на Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врийс е загубила 8 км/ч от максималната си скорост. Въпреки това те успяха да спечелят на писта, на която максималната скорост е от изключително значение, триумфирайки с аванс от 10.9 секунди пред БМВ №20.

„Сензорът не беше заминал напълно, но ни създаваше проблеми. Той започна да бърка замерванията на ФИА, така че ние трябваше да се върнем в един основен режим, след което сензорът се върна. Но дори и с него, ние задействахме много аларми за нелегалност, така че трябваше да намалим мощността.



„Не знам каква мощност точно загубихме, но в даден момент от състезанието имаше разлика от 8 км/ч между скоростта на двете ни коли, така че разликата беше голяма. За щастие сензорът реши да се върне частично. След това, ние анализирахме данните и идентифицирахме определени модели, които го караха да влиза в основен режим, така че казахме на пилотите да избягват определи условия. Успяхме да оцелеем с добра мощност до края на състезанието.



„Беше малко нагоре и надолу. Имаше моменти в състезанието, в които бяхме в нормален режим, а имаше и периоди, в които не бяхме.



„Първото нещо, което се обърка при кола №7, беше една спукана гума още в началото на един стинт в първите три часа. Това се случи много рано в стинта и вече бяхме разочаровани, защото бяхме застрашени от това да изостанем с обиколка при излизане на колата на сигурността. Стартът не беше много добър, а около 21:00 часа се появи и проблемът със сензора на ФИА“, обяви Флъри.

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Снимки: Gettyimages