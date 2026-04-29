Най-бързата стратегия в Маями ще е с един бокс

От гледна точка на стратегията Гран При на Маями не дава кой знае какви възможности за различни решения – износването на гумите не е особено сериозно и пилотите покриват състезателната дистанция с един бокс. Това може да се промени ако има кола за сигурност и се отвори възможност за „безплатен“ бокс.

Пилотите и отборите ще работят този уикенд с трите най-меки модела сликове: от С3 до С5, а след преасфалтирането на трасето през 2023 настилката е още по-гледка и в хода на уикенда състоянието на пистата прогресивно се подобрява с отлагането на гума.

Маями дебютира във Формула 1 през 2022 година, като две победи записа Макс Верстапен, през 2024 първата си победа във Формула 1 там записа Ландо Норис, а през миналия сезон победата взе другият пилот на Макларън Оскар Пиастри.

Въпреки успехите на Макларън обаче в Маями, пилотите на тима нямат спечелена квалификация там – два пъти първи стартира Верстапен и по веднъж Шарл Леклер и Серхио Перес.

