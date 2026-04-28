  Как ще се променят квалификациите и състезанията във Формула 1 след промените?

Как ще се променят квалификациите и състезанията във Формула 1 след промените?

  • 28 апр 2026 | 12:42
Как ще се променят квалификациите и състезанията във Формула 1 след промените?

В началото на миналата седмица ФИА обяви няколко промени по правилата във Формула 1, които целят да улеснят пилотите и да отнемат от фокуса, който всички отделяха на използването на електрическата енергия в първите три кръга за сезона.

Тези промени ще направят своя дебют в Гран При на Маями в края на тази седмица и със сигурност ще бъде интересно да видим как те ще се отразят на квалификациите и състезанията. Идея за това какво можем да очакваме получаваме от отбора на Макларън, който направи няколко симулации и сравнения между оригиналните правила за сезон 2026 и редактираната им версия.

В квалификациите времената за обиколка ще бъдат с около 2-3 десети по-бавни, което е резултат от по-ниската максимална скорост, която сега колите ще достигат, тъй като ще разполагат с по-малко енергия за използване. За сметка на това обаче те ще губят много по-малко скорост в края на правите, когато идва моментът на супер-клипинг, а и няма да е нужно пилотите да карат по инерция, за да генерират електрическа енергия. Всичко това ще позволи на пилотите да бъдат по-агресивни в своето каране в търсенето на възможно най-доброто време.

В състезанията също се очаква промени в битките на пистата, а тези промени идват в отговор на инцидента между Оливър Беарман и Франко Колапинто в Япония. Сега използването на електрическа енергия ще бъде лимитирано до 250 kW в зоните, в които използването на активната аеродинамика не е позволено, независимо дали даден пилот разполага с функцията за изпреварване, или не. В зоните, в които подвижните крила могат да се използват, ще бъде налична максималната мощност от 350 kW.

На теория това трябва да ограничи скоростта на сближаване на места, които не са традиционни зони за изпреварване и да върне маневрите на по-традиционните локации. Същевременно обаче ще се запази стратегическият елемент в използването на електрическата енергия, особено в случаите, когато има две последователни прави, на които е възможно използването на активната аеродинамика.

Снимки: Gettyimages

