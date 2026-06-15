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Тото Волф в категоричен: Хамилтън е заплаха за титлата

  • 15 юни 2026 | 16:17
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Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф не се поколеба да отговори положително, когато беше попитан дали според него Люис Хамилтън е реален претендент за титлата във Формула 1 през 2026 година.

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Вчера седемкратният шампион спечели своята първа победа като пилот на Ферари, триумфирайки в Гран При на Барселона. Така той се доближи на 41 точки от лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който отпадна малко преди финала на „Каталуния“ с повреда.

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„Поздравления за Люис, той работи здраво и мина през толкова трудни моменти, особено през миналата година. С цялото ми сърце аз се радвам, че той спечели. Винаги съм казвал, че ако нашите пилоти не печелят, той трябва да го прави и си заслужи победата. Разбира се, можете да кажете, че имаше късмет с виртуалната кола на сигурността, но се случват такива неща.

„Радвам се и за Фред (Васьор), който също преживя труден период. Той ми е приятел, въпреки че на моменти се дразним един с друг, но напрежението да си шеф на Ферари, е огромно и затова се радвам за него. Удовлетворен съм за него, той е близко до сърцето ми“, каза Волф.

„Да, абсолютно – беше категоричният отговор на австриеца на въпроса дали Хамилтън е реален претендент за титлата – Толкова рано през сезона сме, разликата е 41 точки и виждате, че едно отпадане ти отнема 25, така че битката е широко отворена. Затова не можем да си позволяваме да не финишираме. Трябва да продължи да подобряваме кола, двигателя и да не допускаме грешки. Трябва да сме хитри със стратегията и да останем фокусирани.“

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Снимки: Gettyimages

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