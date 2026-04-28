Популярни
»
Вход / Регистрирай се
Йодегор: Определено сме в страхотна позиция да сътворим история

  • 28 апр 2026 | 21:26
  • 580
  • 0

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор увери, че се наслаждава на напрежението около битката за титлите в Премиър лийг и Шампионската лига. Също така той подчерта, че всички в отбора са ентусиазирани преди утрешното гостуване на Атлетико Мадрид.

“Беше разочароващо да бъда извън терена. Опитвам се да помагам по всеки възможен начин, като се опитах да извлека максимална полза от ситуацията. Също така се постарах да се завърна към най-доброто възможно състояние. Как да не се наслаждаваме на напрежението около нас? Все пак играем в най-тежкото и най-конкурентоспособното първенство в света, а също така сме на полуфинал в Шампионската лига. Така че е трудно да разбера как човек не би се наслаждавал на това. Все пак мечтаем да бъдем в такава ситуация. Винаги ще се говори за предишните ни разминавания с титлата, докато в крайна сметка не я спечелим. Това е нещо, с което трябва да се научим да живеем. То е част от футбола и от пътуването, но ние се справяме доста добре. Въпреки това винаги има какво да подобрим, като работим всеки ден върху нашата креативност, за да бъдем възможно най-опасни.

Това е най-добрата част от сезона. Всички са мотивирани и ентусиазирани. Знаем за какво играем утре. Трябва да приложим всичко научено от миналото, за да се подобрим. Определено сме в страхотна позиция да сътворим история. Искаме да направим последната стъпка и да постигнем нещо наистина голямо. Атлетико винаги са били доста конкурентоспособни, борейки се за трофеи. Това е силен тим, който може да играе по повече начини в сравнение с миналото. Да, мисля, че сме по-силни отпреди в различни аспекти. Все пак дойдоха нови играчи, а и се поучихме от миналогодишния ни опит. Не знам откъде идват спекулациите за бъдещето ми. Аз съм концентриран върху това да давам всичко от себе си всеки ден, за да постигнем нещо специално”, коментира Йодегор на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

