Рожденикът Симеоне: Изключително е отново да сме на полуфинал, не съм в главата на Алварес

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне, който днес празнува своя 56-и рожден ден, говори пред медиите преди утрешния първи полуфинален сблъсък в Шампионската лига срещу Арсенал на “Метрополитано”.
Аржентинецът отговори на въпроси, свързани с ключовите футболисти на “рохибланкос”: “Пристигането на Адемола Луукман оказа влияние върху отбора. Той притежава отличителни качества в атака, които ни дават много, и се подобрява значително в защитната фаза. Ще видим утре дали ще може да се възстанови, тъй като днес все още имаше лек дискомфорт.
Не съм в главата на Хулиан Алварес. Разбирам, че е нормално изключителен играч като него да бъде желан от Арсенал, Барселона, ПСЖ... защото е много добър. Сьорлот? Когато е добре, той е решаващ фактор и имаме нужда от него, както в другото полувреме онзи ден. Със сигурност утре ще ни помогне в мача.“
“Нормално е феновете да се чувстват ентусиазириани преди пореден полуфинал. Изключително е, че Атлетико отново е на полуфинал, четвърти за 14 години, невероятно е. Тази атмосфера, която ни предават нашите привърженици, ще ни се отрази много добре. Играем срещу голям отбор, но сме готови. Разликата с предишните полуфинали е, че живеем в настоящето. Не усещам нищо по-различно. Играем срещу страхотен отбор като Арсенал. С всичко, за което трябва да се притеснявам относно Арсенал... не ми остава място да се тревожа за нещо друго.
“Изпитваме не напрежение, а отговорност. Това е огромна цел, която клубът никога не е постигал (б.ред. - да спечели Шампионската лига). Това е футболен мач и футболистите са тези, които в крайна сметка решават тези двубои. Основното оръжие на Атлетико? Това, което правим в елиминациите за Купата на краля и Шампионската лига. Да играем с тази интензивност, с търсенето на това, което отборът притежава в офанзивен план”, продължи Симеоне.
“Дължи ли футболът Шампионска лига на Атлетико? Всички сме хора и всеки има различно мнение. Никой не ни дължи нищо, нещата трябва да се изработват и богинята на късмета да бъде на твоя страна”, каза още наставникът на Атлети.
Запитан накрая дали ще си пожелае спечелване на Шампионската лига за рождения си ден, Симеоне отговори: “Нямам никакви желания. Имам късмета да бъда със синовете си, дъщерите си, съпругата си и майка си. Имам само причини да бъда благодарен.“
