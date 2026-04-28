Рожденикът Симеоне: Изключително е отново да сме на полуфинал, не съм в главата на Алварес

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне, който днес празнува своя 56-и рожден ден, говори пред медиите преди утрешния първи полуфинален сблъсък в Шампионската лига срещу Арсенал на “Метрополитано”.

🇦🇷❤️🤍 Diego Simeone: "It’s extraordinary to play another semifinal. After 9 years, the 4th time in 14. It’s wonderful. Incredible. That belief, that excitement, the energy from the fans is amazing. We're going into it full of excitement." pic.twitter.com/u8tf2zOHNG — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 28, 2026

Аржентинецът отговори на въпроси, свързани с ключовите футболисти на “рохибланкос”: “Пристигането на Адемола Луукман оказа влияние върху отбора. Той притежава отличителни качества в атака, които ни дават много, и се подобрява значително в защитната фаза. Ще видим утре дали ще може да се възстанови, тъй като днес все още имаше лек дискомфорт.

Не съм в главата на Хулиан Алварес. Разбирам, че е нормално изключителен играч като него да бъде желан от Арсенал, Барселона, ПСЖ... защото е много добър. Сьорлот? Когато е добре, той е решаващ фактор и имаме нужда от него, както в другото полувреме онзи ден. Със сигурност утре ще ни помогне в мача.“

🚨 Diego Simeone hours before the crucial UCL semi vs. Arsenal:



“I'm not inside Julián Álvarez’s head. I understand that it’s normal for an extraordinary player like Julián to be wanted by Arsenal, Paris Saint-Germain and Barcelona. It's normal because he's very good.” 🇦🇷 pic.twitter.com/bwmgtJPae1 — Polymarket FC (@PolymarketFC) April 28, 2026

“Нормално е феновете да се чувстват ентусиазириани преди пореден полуфинал. Изключително е, че Атлетико отново е на полуфинал, четвърти за 14 години, невероятно е. Тази атмосфера, която ни предават нашите привърженици, ще ни се отрази много добре. Играем срещу голям отбор, но сме готови. Разликата с предишните полуфинали е, че живеем в настоящето. Не усещам нищо по-различно. Играем срещу страхотен отбор като Арсенал. С всичко, за което трябва да се притеснявам относно Арсенал... не ми остава място да се тревожа за нещо друго.

🇦🇷🏆 Question: "Does football owe Atlético Madrid a Champions League?"



Diego Simeone: "Nobody owes us anything; things have to be earned, and fortune has to be on your side." pic.twitter.com/bzJk0PYtsv — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 28, 2026

“Изпитваме не напрежение, а отговорност. Това е огромна цел, която клубът никога не е постигал (б.ред. - да спечели Шампионската лига). Това е футболен мач и футболистите са тези, които в крайна сметка решават тези двубои. Основното оръжие на Атлетико? Това, което правим в елиминациите за Купата на краля и Шампионската лига. Да играем с тази интензивност, с търсенето на това, което отборът притежава в офанзивен план”, продължи Симеоне.

“Дължи ли футболът Шампионска лига на Атлетико? Всички сме хора и всеки има различно мнение. Никой не ни дължи нищо, нещата трябва да се изработват и богинята на късмета да бъде на твоя страна”, каза още наставникът на Атлети.

🇦🇷❤️ Question: "You turn 56 today. Would you like to win the Champions League as a birthday gift?"



Diego Simeone: "I don’t have any wish. I’m lucky to be with my sons, my daughters, my wife and my mother. I only have reasons to be grateful." pic.twitter.com/aaDlMDgaqM — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 28, 2026

Запитан накрая дали ще си пожелае спечелване на Шампионската лига за рождения си ден, Симеоне отговори: “Нямам никакви желания. Имам късмета да бъда със синовете си, дъщерите си, съпругата си и майка си. Имам само причини да бъда благодарен.“

