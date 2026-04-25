Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

Арсенал и Нюкасъл играят при 1:0 в мач от 34-ия кръг на Премиър лийг. Еберечи Езе откри резултата в 9-ата минута.

Тимът на “свраките” започна доста добре двубоя и при малко повече късмет можеше да поведе още в първите секунди. Тогава топката бе пратена в предни позиции, където Уилям Осула се озова в отлична позиция в пеналта, но не успя да уцели кълбото в сюблимния момент и пропусна. Минута по-късно Бруно Гимараеш също отправи опасен изстрел, но той премина над напречната греда на Рая. Домакините отговориха мигновено с хубав изстрел на Еберечи Езе от границата на пеналта. Малко след това Нони Мадуеке нахлу отдясно, но влизането му бе пресечено от Свен Ботман. Този натиск в крайна сметка даде резултат след нов изстрел на Езе, който този път с десния крак не остави никакви шансове на Ник Поуп и отбеляза за 1:0.

Срещата е от изключително значение за лондончани, които след две поредни поражения, последното от които срещу Манчестър Сити, предадоха първата позиция в класирането на “гражданите”. “Артилеристите” се нуждаят от задължителен успех, за да продължат преследването със Сити, тъй като в момента двата отбора са разделяни единствено от головата разлика.

Не по-малко сложна е ситуацията за “свраките”. Те са в серия от три поредни загуби и също спешно се нуждаят от три точки, които да спрат пропадането на отбора и да запазят шансовете си за класиране в зоната на европейските турнири.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета прави само една единствена промяна, пускайки в игра Бен Уайт на мястото на Кристиан Москера. Добрата новина за лондончани е завръщането на Букайо Сака на пейката, но Рикардо Калафиори отново не попада в групата, макар очакванията да бяха, че ще е на разположение. Атаката на тима отново е водена от Кай Хавертц.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 White returns

✨ Eze and Odegaard bringing the creativity

🫡 Havertz leads the line



Relish the battle, Gunners 💪



🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) April 25, 2026

Наставникът на Нюкасъл Еди Хау отново може да разполага с двама от основните си футболисти, които стартират двубоя. Това са капитанът Бруно Гимараеш и стражът Ник Поуп. Бразилецът се завръща сред титулярите след отсъствие, а в състава още влизат Дан Бърн, Джо Уилок и Джейкъб Мърфи. Антъни Гордън и Тино Ливраменто са аут поради травми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages