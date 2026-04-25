Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба е уверен, че отборът може да прекрати серията си от втори места в английската Висша лига. "Топчиите" бяха на върха в класирането 200 поредни дни, но през седмицата бяха изместени от първото място от Манчестър Сити, който има предимство само по отношение на отбелязаните голове.

„Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори. Ако променим това този сезон, ще бъде огромен успех за нас и за мен. Уверен съм, че можем да го направим“, заяви Салиба.

Арсенал ще играе срещу Нюкасъл у дома в 34-тия кръг. Мачът е днес от 19:30 часа. Манчестър Сити няма да има мача в Премиър лийг през този уикенд, защото днес играе полуфинал за ФА Къп срещу Саутхамптън.