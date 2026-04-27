Хулиан Алварес за сблъсъка с Арсенал: Не мислим кой е фаворит

Аржентинският нападател Хулиан Алварес беше един от играчите на Атлетико Мадрид, които говориха пред медиите два дни преди първия мач срещу Арсенал от полуфиналите в Шампионската лига. Срещата в сряда е на “Метрополитано”. Паяка демонстрира амбиция да помогне за класирането на тима за мача за трофея .

“Не знам дали има фаворит. Ние мислим само за това, което трябва да направим и на какво сме способни. Фокусираме се върху това“, започна световният шампион.

“Дали домакинството ни в първата среща е някакво предимство? Зависи как го погледнеш, може да е по-добре или по-зле. За Купата срещу Барселона (4:0) ни се получи добре Важното е да изиграем два силни мача. Тези двубои се решават от детайли. Първият го играем пред нашите фенове и се надяваме да вземем предимство”, пожела си той.

“Аз съм готов на 100%. Загубата във финала за Купата на краля беше тежък удар за нас, защото имахме големи надежди. Борим се за всичко. Вярно е, че в Ла Лига изостанахме, но миналата година по това време бяхме извън борбата за всичко. Сега трябва да се вдигнем след този удар и да дадем всичко от себе си”, амбициран е Алварес.

За него двубоя в сряда ще е под №100 с екипа на Атлетико.

“Перфектният мач би бил да победим. В личен план ще дам всичко от себе си, за да се представя силно и да спечелим, защото искаме да триумфираме. Целта пред нас е ясна. Надявахме се да станем шампиони на Испания. И все пак правим много добър сезон. Ако стигнем до финала, ще сме изиграли всички възможни мачове за сезона. Като колектив сме силни и искаме ние да пренапишем клубната история. Това е част от целта ни всеки сезон – да се опитаме да спечелим. Стигнахме до финала за купата и заради някои детайли не се получи. Това не е напрежение. Знаем какво можем да постигнем и на какво сме способни. Мислим само за това да изиграем силен мач”, каза още Алварес.

Нападателят постоянно е свързван с трансфера: “Опитвам се да не им отдавам голямо значение на слуховете, защото всяка седмица излиза нещо ново,. Не губя енергия за това, а се опитвам да се съсредоточа върху това, което правим. Това е най-важният момент от сезона и искам да съм в добра форма, за да помогна на отбора и да постигнем велики неща тук. Не мога постоянно да излизам и да изяснявам или опровергавам всичко. Не отдавам значение на това, което се пише в социалните мрежи, защото често се натрупва цяла торба с лъжи.”