Деклан Райс: Остават ни четири мача, искаме да продължим да печелим

Деклан Райс настоя, че Арсенал е готов да остане на върха във Висшата лига до самия край на надпреварата за титлата в Англия, след като постигна победа с 1:0 над Нюкасъл Юнайтед на стадион „Емирейтс“. Райс добави, че настроението в лагера на Арсенал е единствено позитивно. „Така беше през целия сезон и такъв искаме да бъде и към края му - да останем на върха, да останем позитивни“, заяви дефанзивният полузащитник и продължи: „Остават ни четири мача и това е, което искаме да направим - да продължим да печелим и ще бъдем готови. Трите точки срещу Нюкасъл бяха огромни. След седмицата, която имахме срещу Манчестър Сити, знаехме, че в оставащите пет мача трябва да спечелим и петте. Наистина, наистина сме щастливи от победата.“

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Преди домакинския си мач с Фулъм, Арсенал ще се отправи към Испания за първия двубой от полуфиналите Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид в сряда. Лондончани, които за последно участваха във финал на Шампионската лига през 2006 година, никога не са печелили турнира. „Играхме в трудни мачове през последните три или четири години на най-високо ниво, така че знаем какво да очакваме и какво предстои. Ние сме полуфиналисти в Шампионската лига - нека го приемем, да му се насладим и да продължим напред“, коментира Деклан Райс. „Трябва да се съсредоточим върху това, което можем да контролираме в следващия мач. Сега се концентрираме върху Атлетико. Трябва да продължим напред и да сме готови за това, което предстои“, каза още той.

