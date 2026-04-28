Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  Добра новина за Атлетико Мадрид преди 1/2-финала с Арсенал

Добра новина за Атлетико Мадрид преди 1/2-финала с Арсенал

  • 28 апр 2026 | 04:31
  • 245
  • 0
Добра новина за Атлетико Мадрид преди 1/2-финала с Арсенал

Атлетико Мадрид получи добра новина преди първия мач с Арсенал от 1/2-финалите в Шампионската лига. Словашкият защитник Давид Ханцко трябва да бъде на разположение на Диего Симеоне за сблъсъка в сряда. Това съобщи в понеделник вечерта испанският спортен вестник "Diario AS" на своя уебсайт.

Ханцко се контузи на 8 април в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Барселона, в който Атлетико спечели с 2:0. Оттогава той пропусна пет срещи, но миналия петък вече се включи леко в тренировъчния процес, а в понеделник, според "AS", вече е провел пълноценна тренировка с целия отбор.

Заедно с него в състава трябва да се завърне и нигерийският нападател Адемола Лукман, който пропусна предишните две срещи заради мускулни проблеми.

„Отлични новини, Атлетико започна подготовка за полуфиналите на Шампионската лига, а основното събитие на понеделнишката тренировка беше присъствието на Ханцко и Лукман на терена заедно с отбора. Треньорът Симеоне разчита и на двамата“, написа испанският вестник. Мадридският клуб със сигурност ще бъде без Пабло Бариос и Хосе Мария Хименес в сряда, допълни агенция EFE.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

  • 28 апр 2026 | 02:32
  • 1103
  • 0
Защо Манчестър Юнайтед излезе с написа (RED) на фланелките си в мача с Бренфорд?

Защо Манчестър Юнайтед излезе с написа (RED) на фланелките си в мача с Бренфорд?

  • 28 апр 2026 | 02:02
  • 1162
  • 0
Карик: В този период от годината най-важни са резултатите

Карик: В този период от годината най-важни са резултатите

  • 28 апр 2026 | 01:35
  • 679
  • 0
Норвегия поиска премахване на наградата за мир на ФИФА

Норвегия поиска премахване на наградата за мир на ФИФА

  • 28 апр 2026 | 01:03
  • 628
  • 2
Зверев се справи с корав французин в Мадрид

Зверев се справи с корав французин в Мадрид

  • 28 апр 2026 | 00:43
  • 416
  • 0
Еспаньол и Леванте с нежелано реми

Еспаньол и Леванте с нежелано реми

  • 28 апр 2026 | 00:06
  • 487
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 73493
  • 316
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 16044
  • 36
Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 19687
  • 9
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 12833
  • 38
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 16829
  • 18
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 20141
  • 38