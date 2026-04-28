Добра новина за Атлетико Мадрид преди 1/2-финала с Арсенал

Атлетико Мадрид получи добра новина преди първия мач с Арсенал от 1/2-финалите в Шампионската лига. Словашкият защитник Давид Ханцко трябва да бъде на разположение на Диего Симеоне за сблъсъка в сряда. Това съобщи в понеделник вечерта испанският спортен вестник "Diario AS" на своя уебсайт.

Ханцко се контузи на 8 април в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Барселона, в който Атлетико спечели с 2:0. Оттогава той пропусна пет срещи, но миналия петък вече се включи леко в тренировъчния процес, а в понеделник, според "AS", вече е провел пълноценна тренировка с целия отбор.

Заедно с него в състава трябва да се завърне и нигерийският нападател Адемола Лукман, който пропусна предишните две срещи заради мускулни проблеми.

„Отлични новини, Атлетико започна подготовка за полуфиналите на Шампионската лига, а основното събитие на понеделнишката тренировка беше присъствието на Ханцко и Лукман на терена заедно с отбора. Треньорът Симеоне разчита и на двамата“, написа испанският вестник. Мадридският клуб със сигурност ще бъде без Пабло Бариос и Хосе Мария Хименес в сряда, допълни агенция EFE.