Давид Рая: От 14 години се подготвям за това предизвикателство

  • 28 апр 2026 | 15:02
Вратарят на Арсенал Давид Рая заяви, че 14 години в Англия са го подготвили за предизвикателствата на този сезон, в който лондончани се борят за титлата и Шампионската лига. “Артилеристите” бяха настигнати от Манчестър Сити в първенството и му предстоят решителни двубои. Утре тимът се изправя срещу Атлетико Мадрид в първи мач от полуфиналите на Шампионската лига.

“Не съм прекарал само последната година, за да се подотвя за Висшата лига и Шампионската лига. Прекарах 14 години в работа, за да се подготвя за това. Срещу Лутън в първия ми сезон в Арсенал изиграх най-слабият мач в кариерата си. От тогава направих някои промени в живота си и нещата се подобриха”, заяви Рая.

Вратарят говори и за утрешния двубой срещу Атлетико Мадрид: “Знаем, че Атлетико е страхотен отбор, ще бъде много труден мач в Мадрид. Трябва да покажем, че Арсенал е тук, за да се бори за място на финала.”

Рая говори и за началото на кариерата си в Англия. Той напуска Испания само на 17 години, за да се присъедини към юношите на Блекбърн. “Ако бях останал в Испания, щеше да ми бъде изключително трудно да достигна нивото, на което съм в момента. Стигнах до извода, че ако не бях отишъл в Англия толкова млад, по-скоро щях да работя в семейния бизнес (бижутерия). Израстването и уроците, които научих, не само професионално, но и в личен план, нямаше да преживея това в Испания. Вероятно щях да бъда различен човек, да мисля различно”, допълни той.

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

