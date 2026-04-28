Давид Рая: От 14 години се подготвям за това предизвикателство

Вратарят на Арсенал Давид Рая заяви, че 14 години в Англия са го подготвили за предизвикателствата на този сезон, в който лондончани се борят за титлата и Шампионската лига. “Артилеристите” бяха настигнати от Манчестър Сити в първенството и му предстоят решителни двубои. Утре тимът се изправя срещу Атлетико Мадрид в първи мач от полуфиналите на Шампионската лига.

“Не съм прекарал само последната година, за да се подотвя за Висшата лига и Шампионската лига. Прекарах 14 години в работа, за да се подготвя за това. Срещу Лутън в първия ми сезон в Арсенал изиграх най-слабият мач в кариерата си. От тогава направих някои промени в живота си и нещата се подобриха”, заяви Рая.

🗣️ “En mi primera temporada en el Arsenal hice el peor partido de mi carrera… Y a partir de ahí, cambié”.



Вратарят говори и за утрешния двубой срещу Атлетико Мадрид: “Знаем, че Атлетико е страхотен отбор, ще бъде много труден мач в Мадрид. Трябва да покажем, че Арсенал е тук, за да се бори за място на финала.”

Рая говори и за началото на кариерата си в Англия. Той напуска Испания само на 17 години, за да се присъедини към юношите на Блекбърн. “Ако бях останал в Испания, щеше да ми бъде изключително трудно да достигна нивото, на което съм в момента. Стигнах до извода, че ако не бях отишъл в Англия толкова млад, по-скоро щях да работя в семейния бизнес (бижутерия). Израстването и уроците, които научих, не само професионално, но и в личен план, нямаше да преживея това в Испания. Вероятно щях да бъда различен човек, да мисля различно”, допълни той.