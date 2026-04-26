Популярни
»
Вход / Регистрирай се
Артета: Не очаквам пътят ни да е осеян с рози

  • 26 апр 2026 | 03:27
  • 372
  • 0

Микел Артета говори след победата на неговия Арсенал с минималното 1:0 срещу Нюкасъл в срещата от 34-ия кръг на английската Премиър лийг. Успехът върна “артилеристите” на върха във временното класиране, но и преследвачът Манчестър Сити е с мач по-малко, тъй като този уикенд игра 1/2-финал в турнира за ФА Къп.

“Не очаквам след 23 години без титла пътят ни да е осеяна с розови листенца и красива музика да звучи навсякъде. Всичко ще бъде точно както е сега и ние сме готови за това. Да спечелиш тази лига е невероятно трудно. На полувремето ясно заявих, че трябва да отбележим втори гол. Опитахме се, но когато ни липсва ефективност в определени области, трябва да можем да използваме други неща, за да спечелим. Определено си свършихме работата. Виждам огромните усилия, които играчите полагат, и знам колко много искат това. Те са пълни с желание и аз просто се опитвам да им помогна.

Реалността е, че в последните два мача, в ключови моменти, когато всичко е заложено на карта, всичко трябваше да се развие по нашия начин, но нещата не се случват. Не търся оправдания, аз съм първият, който разбира всичко. Не казах това след загубата, казвам го след днешната победа.Абсолютно трябваше да спечелим мача, разликата беше много малка и постигнахме целта си. Имаше

моменти както през първото, така и във второто полувреме. Със сигурност показахме дисциплина, смелост и отлични защитни навици, но има области в боравенето ни с топката, които трябва значително да подобрим, ако искаме да доминираме повече. В много ситуации не изпълняваме обещанията си и твърде често се озоваваме в позиции, които би трябвало да доведат до някакъв краен резултат, помагайки ни да се утвърдим в последната третина, но вместо това атаката ни се проваля. Но най-важното е реакцията, когато се случи нещо подобно”, каза Артета.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Слот отново изригна срещу реферите: Има ли поне един мач, в който да не се е налагало да обсъждаме съдиите?

  • 26 апр 2026 | 02:50
  • 539
  • 0
  • 26 апр 2026 | 00:49
  • 1457
  • 0
  • 26 апр 2026 | 00:00
  • 1047
  • 0
  • 25 апр 2026 | 23:46
  • 1244
  • 0
  • 25 апр 2026 | 21:59
  • 3443
  • 1
  • 25 апр 2026 | 21:54
  • 1439
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 245113
  • 950
  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 66869
  • 247
  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 28935
  • 36
  • 25 апр 2026 | 21:25
  • 13932
  • 25
  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 94922
  • 249
  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 26255
  • 59