Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
Нови главоболия за Симеоне преди сблъсъка с Арсенал

  • 28 апр 2026 | 20:56
  • 226
  • 0
Проблемите с контузиите в Атлетико Мадрид точно преди полуфиналните мачове с Арсенал в Шампионската лига продължават. След като стана ясно, че халфът Пабло Бариос ще пропусне двата сблъсъка с лондончани и че нападателят Адемола Луукман е под въпрос за утрешния двубой, крилото Николас Гонсалес също е получил контузия.

Халф на Атлетико ще пропусне и двата сблъсъка с Арсенал

Аржентинският национал е напуснал днешната сутрешна тренировка на тима с мускулна травма, съобщава El Partidazo de Cope. Оттам прогнозират, че неговото отсъствие ще отнеме между три и четири седмици. Това означава, че 28-годишният играч ще пропусне и двете срещи с Арсенал, но е възможно да се възстанови за потенциалния финал на Атлетико в ШЛ, каквото е положението и с Бариос.

През този сезон Гонсалес, който играе като преотсъпен от Ювентус, има общо 39 мача с 5 гола за мадридчани.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

