Нови главоболия за Симеоне преди сблъсъка с Арсенал

Проблемите с контузиите в Атлетико Мадрид точно преди полуфиналните мачове с Арсенал в Шампионската лига продължават. След като стана ясно, че халфът Пабло Бариос ще пропусне двата сблъсъка с лондончани и че нападателят Адемола Луукман е под въпрос за утрешния двубой, крилото Николас Гонсалес също е получил контузия.

Аржентинският национал е напуснал днешната сутрешна тренировка на тима с мускулна травма, съобщава El Partidazo de Cope. Оттам прогнозират, че неговото отсъствие ще отнеме между три и четири седмици. Това означава, че 28-годишният играч ще пропусне и двете срещи с Арсенал, но е възможно да се възстанови за потенциалния финал на Атлетико в ШЛ, каквото е положението и с Бариос.

💣🚨 BREAKING: Nico Gonzalez has suffered a muscle injury and will be OUT for the next 3 to 4 weeks!@partidazocope pic.twitter.com/7wf8uLjZqn — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 28, 2026

През този сезон Гонсалес, който играе като преотсъпен от Ювентус, има общо 39 мача с 5 гола за мадридчани.

Снимки: Gettyimages