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Бруно Гимараеш: Бразилия винаги е фаворит

  • 8 юни 2026 | 23:17
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Халфът на националния отбор на Бразилия, Бруно Гимараеш, коментира ширещото се мнение, че неговият тим не е сред основните фаворити за спечелване на Световното първенство.

Бразилия винаги е фаворит във всяко състезание, в което участва. Никой друг няма пет звезди на гърдите си“, заяви категорично Бруно Гимараеш.

„Знаем, че това не се отразява директно на терена, но ние си имаме наш собствен футбол, разполагаме с отлични играчи, които блестят в най-големите клубове в света, като Винисиус и Рафиня“, добави той.

„Трябва да се отнасят с уважение към нашия национален отбор. В Англия всички, с които разговарям, изпитват огромен респект към Бразилия“, завърши играчът на Нюкасъл.

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Снимки: Gettyimages

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