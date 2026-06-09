Аталанта напира за защитник на Нотингам Форест

Аталанта иска да привлече Николо Савона, като вече са започнали директни преговори между клуба от Бергамо и Нотингам Форест за бившия десен бек на Ювентус.

Според журналиста Матео Морето, контактите между Аталанта и Нотингам за Савона са в ход. Италианецът се присъедини към английския клуб миналото лято със сделка на стойност 13 милиона евро плюс 2,5 милиона евро под формата на бонуси.

Сделката за Савона може да отключи трансфера на Марко Палестра в Интер. Палестра играе на същата позиция и евентуалното привличане на Савона би осигурило на Аталанта както финансови средства, така и заместник на поста, за да одобри продажбата на Палестра.

Интер вече е постигнал споразумение с Палестра за личните му условия по петгодишен договор на стойност около 2 милиона евро на сезон. Аталанта обаче държи на исканията си за 50 милиона евро и вече отхвърли първоначална оферта от 45 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages