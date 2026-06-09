Кулибали: Цел минимум пред Сенегал е четвъртфинал

Защитникът на Сенегал и Ал-Хилал Калиду Кулибали сподели амбициите на националния отбор за предстоящото Световно първенство, като заяви, че целта е достигане поне до четвъртфиналите. На Мондиал 2026 тимът на Сенегал попадна в група с Франция, Норвегия и Ирак.

„Ще направим всичко възможно, за да побеждаваме, но трябва да забравим случилото се през 2002 г. (тогава Сенегал достигна до четвъртфинал, което е най-доброто постижение в историята на страната – бел. ред.). Сега е 2026-а. Знаем, че първият мач срещу Франция ще бъде от огромно значение. Винаги се стремим да започваме турнирите силно, а това означава победа. Това ще бъде двубой срещу един от най-добрите отбори в света и ще бъде наблюдаван от много хора“, коментира Кулибали.

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„Надяваме се да стигнем поне до четвъртфиналите – това е първоначалната ни цел. Всеки от нас има мечта. Това е Световно първенство и знаем, че ще бъде много трудно, но също така сме наясно, че притежаваме достатъчно талант, класа, скромност и професионализъм, за да стигнем възможно най-далеч. Нашата цел е да подарим мечта на сенегалския народ“, добави той.

В интервю за RMC Sport капитанът на Сенегал завърши: „Наясно сме, че има и други отбори, други играчи от световна класа. Знаем, че ще бъде много тежко. Моята цел е да помогна на Сенегал да стигне колкото се може по-напред, а защо не и до самия край? Това означава да играем, да бъдем скромни, да преодоляваме трудностите с устойчивост и да проявяваме дисциплина.“

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Снимки: Gettyimages