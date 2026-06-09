Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Сенегал
  3. Кулибали: Цел минимум пред Сенегал е четвъртфинал

Кулибали: Цел минимум пред Сенегал е четвъртфинал

  • 9 юни 2026 | 02:32
  • 90
  • 0

Защитникът на Сенегал и Ал-Хилал Калиду Кулибали сподели амбициите на националния отбор за предстоящото Световно първенство, като заяви, че целта е достигане поне до четвъртфиналите. На Мондиал 2026 тимът на Сенегал попадна в група с Франция, Норвегия и Ирак.

„Ще направим всичко възможно, за да побеждаваме, но трябва да забравим случилото се през 2002 г. (тогава Сенегал достигна до четвъртфинал, което е най-доброто постижение в историята на страната – бел. ред.). Сега е 2026-а. Знаем, че първият мач срещу Франция ще бъде от огромно значение. Винаги се стремим да започваме турнирите силно, а това означава победа. Това ще бъде двубой срещу един от най-добрите отбори в света и ще бъде наблюдаван от много хора“, коментира Кулибали.

Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно
Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

„Надяваме се да стигнем поне до четвъртфиналите – това е първоначалната ни цел. Всеки от нас има мечта. Това е Световно първенство и знаем, че ще бъде много трудно, но също така сме наясно, че притежаваме достатъчно талант, класа, скромност и професионализъм, за да стигнем възможно най-далеч. Нашата цел е да подарим мечта на сенегалския народ“, добави той.

В интервю за RMC Sport капитанът на Сенегал завърши: „Наясно сме, че има и други отбори, други играчи от световна класа. Знаем, че ще бъде много тежко. Моята цел е да помогна на Сенегал да стигне колкото се може по-напред, а защо не и до самия край? Това означава да играем, да бъдем скромни, да преодоляваме трудностите с устойчивост и да проявяваме дисциплина.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дешан си отдъхна: Салиба е напълно здрав

Дешан си отдъхна: Салиба е напълно здрав

  • 8 юни 2026 | 22:19
  • 897
  • 0
Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

  • 9 юни 2026 | 00:02
  • 6403
  • 10
Основен футболист отпадна от състава на Нидерландия

Основен футболист отпадна от състава на Нидерландия

  • 8 юни 2026 | 21:59
  • 4012
  • 2
Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

  • 8 юни 2026 | 21:44
  • 1030
  • 0
Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

  • 8 юни 2026 | 21:27
  • 2726
  • 1
Ериксен: Добре съм, ситуацията от снощи беше различна от случилото се през 2021 година

Ериксен: Добре съм, ситуацията от снощи беше различна от случилото се през 2021 година

  • 8 юни 2026 | 21:16
  • 5009
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

  • 8 юни 2026 | 19:45
  • 51739
  • 150
Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

  • 8 юни 2026 | 19:49
  • 29123
  • 30
Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

  • 9 юни 2026 | 00:02
  • 6403
  • 10
Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

  • 8 юни 2026 | 20:41
  • 15610
  • 20
Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

  • 8 юни 2026 | 23:02
  • 10438
  • 11
Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане

Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане

  • 8 юни 2026 | 21:38
  • 5993
  • 8