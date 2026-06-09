Трипиър официално подписа с Уулвърхамптън

Бившият английски национал Киърън Трипиър ще продължи кариерата си в отбора на Уулвърхамптън, който през миналия сезон изпадна от Премиър лийг. 35-годишният защитник подписа договор за две години с новия си клуб.

Трипиър става първото лятно попълнение за „вълците“, присъединявайки се като свободен агент. Той напусна Нюкасъл, където игра от сезон 2021/22.

Welcome to the pack, Kieran 🐺 pic.twitter.com/llTgz5H0c9 — Wolves (@Wolves) June 8, 2026

През изминалата кампания в елита на английския футбол опитният бранител взе участие в 21 мача, в които записа една асистенция.



В кариерта си Трипиър е защитавал цветовете и на Барнзли, Бърнли, Тотнъм и Атлетико Мадрид.

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