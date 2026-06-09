Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Трипиър официално подписа с Уулвърхамптън

Трипиър официално подписа с Уулвърхамптън

  • 9 юни 2026 | 02:21
  • 147
  • 0
Трипиър официално подписа с Уулвърхамптън

Бившият английски национал Киърън Трипиър ще продължи кариерата си в отбора на Уулвърхамптън, който през миналия сезон изпадна от Премиър лийг. 35-годишният защитник подписа договор за две години с новия си клуб.

Трипиър става първото лятно попълнение за „вълците“, присъединявайки се като свободен агент. Той напусна Нюкасъл, където игра от сезон 2021/22.

През изминалата кампания в елита на английския футбол опитният бранител взе участие в 21 мача, в които записа една асистенция.

В кариерта си Трипиър е защитавал цветовете и на Барнзли, Бърнли, Тотнъм и Атлетико Мадрид.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Дешан си отдъхна: Салиба е напълно здрав

Дешан си отдъхна: Салиба е напълно здрав

  • 8 юни 2026 | 22:19
  • 897
  • 0
Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

  • 9 юни 2026 | 00:02
  • 6401
  • 10
Основен футболист отпадна от състава на Нидерландия

Основен футболист отпадна от състава на Нидерландия

  • 8 юни 2026 | 21:59
  • 4012
  • 2
Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

  • 8 юни 2026 | 21:44
  • 1030
  • 0
Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

  • 8 юни 2026 | 21:27
  • 2726
  • 1
Ериксен: Добре съм, ситуацията от снощи беше различна от случилото се през 2021 година

Ериксен: Добре съм, ситуацията от снощи беше различна от случилото се през 2021 година

  • 8 юни 2026 | 21:16
  • 5009
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

  • 8 юни 2026 | 19:45
  • 51739
  • 150
Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

  • 8 юни 2026 | 19:49
  • 29123
  • 30
Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

  • 9 юни 2026 | 00:02
  • 6401
  • 10
Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

  • 8 юни 2026 | 20:41
  • 15610
  • 20
Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

  • 8 юни 2026 | 23:02
  • 10438
  • 11
Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане

Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане

  • 8 юни 2026 | 21:38
  • 5993
  • 8