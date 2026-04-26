Атлетико Мадрид иска да привлече играч от изпадналия вече Уулвс

  • 26 апр 2026 | 15:07
Атлетико Мадрид води преговори с Уулвърхамптън за трансфер на халфа Жоао Гомес, твърди вестник "АС". Преговорите са в ранен етап, но различни източници твърдят, че страните биха могли бързо да постигнат споразумение за сделката. "Вълците" вече изпаднаха от Премиър лийг и ще са готови да се разделят с някои от водещите си играчи. Смята се, че именно Жоао Гомеш ще е един от напускащите, а 25-годишния бразилец за 45-50 милиона евро. Договорът на Гомес е до лятото на 2030 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 35 милиона евро. Гомес е изиграл 127 мача за Уулвс, отбелязвайки 8 гола и давайки 6 асистенции.

Снимки: Gettyimages

Мбапе ще премине прегледи утре, за да се разбере колко сериозно е състоянието му

