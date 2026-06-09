Канаваро: Опитът от мачове срещу подобни съперници е безценен

Селекционерът на Узбекистан Фабио Канаваро, сподели мнението си за представянето на тима в приятелския мач срещу Нидерландия, загубен с 1:2.

„Смятам, че показахме много положителни неща. Дори след като резултатът стана 0:1, отборът не загуби дисциплина и структура на терена, а продължи да действа като едно цяло и да се бори до самия край. Не е лесно да се играе срещу отбори от такова ниво, но видях немалко плюсове в действията на моите възпитаници", каза Канаваро.

"Лалетата" надвиха Узбекистан с две дузпи

"Нуждаем се именно от такива мачове. Противопоставянето на силни съперници винаги дава възможност да се учим и да трупаме опит. Като цяло съм доволен от играта“, заяви бившият италиански национал.

На предстоящото Световно първенство Узбекистан ще се изправи срещу Португалия, Колумбия и ДР Конго.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago