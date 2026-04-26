Халф на Атлетико ще пропусне и двата сблъсъка с Арсенал

Халфът на Атлетико Мадрид Пабло Бариос е с контузия в лявото си бедро, потвърдиха от клуба. Испанският национал получи травмата си след сблъсък с Юри Берчиче при победата с 3:2 над Атлетик Билбао. Заради нея той беше заменен принудително през второто полувреме.

Според „Марка“ това означава, че Бариос ще пропусне и двата полуфинални сблъсъка с Арсенал в Шампионска лига, но би могъл да е готов за финала на турнира, в случай че неговият отбор участва в него. Полузащитникът беше основна фигура в състава на Диего Симеоне допреди двете си контузии в дясното бедро, заради които беше извън игра над месеца. Той се завърна на терена през тази седмица, но сега отново ще влезе в лазарета. През настоящия сезон 22-годишният играч има общо 35 мача с един гол и три асистенции.

The midfielder is suffering from a muscle injury in his left thigh sustained against Athletic Club and has undergone tests by the club’s medical staff.



He will undergo physiotherapy and rehabilitation sessions, and the progress of his injury…

Междувременно, нападателят Хулиан Алварес също е с мускулни болки, заради което въобще не игра в снощния мач, но ще положи усилия да се възстанови навреме за домакинството в ШЛ в сряда.

