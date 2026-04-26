Халф на Атлетико ще пропусне и двата сблъсъка с Арсенал

Халфът на Атлетико Мадрид Пабло Бариос е с контузия в лявото си бедро, потвърдиха от клуба. Испанският национал получи травмата си след сблъсък с Юри Берчиче при победата с 3:2 над Атлетик Билбао. Заради нея той беше заменен принудително през второто полувреме.

Според „Марка“ това означава, че Бариос ще пропусне и двата полуфинални сблъсъка с Арсенал в Шампионска лига, но би могъл да е готов за финала на турнира, в случай че неговият отбор участва в него. Полузащитникът беше основна фигура в състава на Диего Симеоне допреди двете си контузии в дясното бедро, заради които беше извън игра над месеца. Той се завърна на терена през тази седмица, но сега отново ще влезе в лазарета. През настоящия сезон 22-годишният играч има общо 35 мача с един гол и три асистенции.

Междувременно, нападателят Хулиан Алварес също е с мускулни болки, заради което въобще не игра в снощния мач, но ще положи усилия да се възстанови навреме за домакинството в ШЛ в сряда.

