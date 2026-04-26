Атлетико обърна Билбао и най-накрая спечели в Ла Лига

Атлетико Мадрид прекрати черната си серия от четири поредни загуби в Ла Лига и надви Атлетик Билбао с 3:2 в среща от 32-рия кръг на испанския шампионат.

— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 25, 2026

"Дюшекчиите" и този път обаче нямаха лек мач, като трябваше да правят обрат, за стигнат до трите точки. Айтор Паредес изведе баските напред в 23-тата минута, а след почивката Антоан Гризман в 49-ата и Александър Сьорлот в 54-ата минути дадоха аванс на мадридчани.

В 3-тата минута на добавеното време Сьорлот се разписа за втори път и направи така че победата да изглежда сигурна за неговия тим, но в 7-ата минута на продължението Горка Гурусета върба интригата. Все пак до изравняване не се стигна и селекцията на Диего Симеоне се поздрави с крайния успех, който до голяма степен им гарантира дори на теория участието в Шампионската лига през следващия сезон. Пет мача преди края на сезона Ателетико води с 10 точки пред петия Бетис, а столичани дори имат шанс да изместят третия Виляреал, който е две точки повече, но и един изигран мач по-малко. Атлетик Билбао от своя страна направи поредна грешка в битката за участие в европейските клубни турнири, но все още има шанс да се пребори за шестото място, което към момента се заема от тима на Хетафе, имаш три точки повече от баските. При определени обстоятелства и седмото място също ще даде право на европейски излаз. За целта обаче Атлетико Мадрид трябва да спечели Шампионската лига, което ще прати петата квота за "турнира на богатите", към Ла Лига и ще има пренареждане на пластовете. Друг вариант е Реал Сосиедад да завърши на шестото място, тъй като момчетата от Сан Себастиан вече си гарантираха участие в Лига Европа, тъй като триумфираха преди седмица с Купата на Краля.