Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
Арх. Цветан Петров разкри с какъв капацитет ще бъде новият стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:38
  • 2363
  • 0

Архитект Цветан Петров, който е управител на една от най-големите архитектурни компании в България, обяви плана за новия стадион на Левски.

"Изграждането на стадион "Георги Аспарухов" изисква много и трябва да вложим най-доброто. Сегашното положение на стадиона го познавате. Контурът на новия стадион попада в "чашката" на настоящия стадион. Ще дадем невероятно усещане за феновете. Стадион "Георги Аспарухов" ще бъде с УЕФА категория 4. Хората на стадиона ще получат най-доброто като изживяване. Стадионът се разделя на два основни типа. Сектор "А" и останалите зрителски сектори.

"Георги Аспарухов" ще предлага 23 032 за мачове от турнирите на УЕФА и 24 718 в родното първенство. Ще се опитаме да направим стадиона, за да може да приема и други събития. Идеята капацитетът за концерти да бъде 38 700 места.

Ние сме в началото на този процес. Ще ви държим информирани, като се надяваме скоро да можем да ви представим финалните неща по проекта. Това е проектът, който развиваме като разположение, фунции, но ще претърпи развитие. Над 30 човека работят по този проект.

Очакваме през следващата пролет да стартираме. Изпълнението на обекта е около две години. Новият стадион ще бъде готов след три години", заяви арх. Цветан Петров.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

