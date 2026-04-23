Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Бизнесменът Атанас Бостанджиев е най-новото име, което е спрягано за бъдещ собственик на Левски.

Бизнесменът вече е имал взаимоотношения със "синия" клуб, тъй като преди 14 години беше шеф на международния бизнес на руската банка "ВТБ Капитал", която спонсорираше 26-кратния шампион на България. Тогава той се закани, че скоро ще бъде видян с шал на Левски.

Бостанджиев и Първолета Щерева притежават инвестиционния фонд GemCorp. Последната новина за компанията е, че инвестира близо 2 млрд. долара за изграждане на петролна рафинерия в Кабинда, Ангола. Базираният в Лондон фонд притежава 90% дял в новооткритата рафинерия, а държавната компания Sonangol държи останалата част.

GemCorp е основана през 2014 г. и оттогава е инвестирала 7 милиарда долара в развиващите се пазари. Компанията има над 500 служители в цял свят, както и представителства в САЩ, Азия и Африка.

Тъй като Бостанджиев не е популярен на широката футболна общественост, Sportal.bg се опита да разбере нещо повече за бизнесмена. Оказа се, че той се познава с президента на “белите” Венцеслав Стефанов.

“Да, познавам го, но от вас чувам, че има интерес към Левски. Много сериозен човек и бизнесмен. Има финансовия ресурс да издържа Левски”, каза Стефанов пред Sportal.bg.

“Дали е спортен човек? Не знам, не съм го виждал на стадионите в България, защото от дълго време живее в чужбина”, допълни президентът на “белите”.