Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
Наско Сираков даде извънредна пресконференция на стадион "Георги Аспарухов", на която обяви, че вече не е собственик на Левски. Новият бос на "сините" ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев, а Сираков ще остане в ръководството като президент. Брифингът беше предаван на живо в Sportal.bg.

"Днес се обръщам към всички вас не като собственик, не като президент, не като легенда на клуба, а като левскар. Ще бъда кратък, но емоционален. 

Този момент няма да се повтори, поне не и в моя живот. Когато поех Левски, клубът беше не просто в труден период. Левски беше на ръба да изчезне от лицето на земята и да остане прашинка в историята на футбола. Като нещо случило се отдавна, но забравено с времето. На ръба на финансовото оцеляване, с празни сметки и с дългове за десетки милиони. На ръба на доверието и на дни от това да загуби достойнството си. Тогава много хора гледаха на клуба като на безнадеждна битка и на изгубена кауза. Аз не можех да го гледам така.

2151 дни! Точно толкова минаха до днес от 2 юни 2020 година. Денят, в който поех Левски. Ако си поиграете с това число, ще откриете нещо, което на мен не ми изглежда случайно. Получава се 27, може да е 2:7. Ако сте фен на резултатните мачове. Последното е част от историята ни и ни напомня кои сме. Другото е цел в бъдещето, към която сме се устремили. Аз вярвам в подобни знаци, а през изминалите 2151 дни вярата ми беше тествана многократно. В подготовката за днешния ден се чудех дали да се връщам толкова назад в общите ни спомени, защото знам, че няма човек, който да не помни през какво преминахме. Но осъзнах, че точно тези спомени правят момента много по-сладък и от уважение към себе си и семейството ми, имаме нужда да погледна за един последен път назад и повече да не се връщам там.

За да ви потопя в атмосферите на тези дълги дни и нощи, се опитайте да си представите, че в следващите 6 години няма да имате нито един спокоен ден. Всяка сутрин ще се будите с тежест, а всяка вечер ще завършва със съмнение и с въпроса дали сте направили достатъчно, за да го има Левски и утре. Представете си, че в стомаха ви има буца от напрежение, която расте с всеки изминал ден, защото осъзнавате все по-ясно, че сте поели отговорност за невъзможна мисия. За мен това бяха години на голяма тревога, на постоянни съмнения, на конфликти и на тежки решения. На изгубени приятелства. Това бяха години, в които се научих на нови неща - кога да замълча, как да преглъщам обидите и как да гледам напред, вместо постоянно да се обръщам назад.

Поставих себе си на второ място, защото осъзнах, че това е единственият начин да оцелея в тази безпощадна битка. Докато вадих поредния забит нож в гърба си, си напомнях защо съм тук и какво е Левски за мен. Въпреки, че имаше моменти, в които не знаех дали усилията ще стигнат, никога нито за секунда не си позволих да не вярвам в спасението на Левски. Вярвах, защото този клуб е преживял повече от всеки от нас и ще надживее всеки един от нас. Дали си представях, че цената в личен план ще бъде толкова висока? Не! Дали съжалявам да нещо? Да, съжалявам, че се наложи семейството ми да плати тази цена. Но всичко това ме превърна в по-добра версия. Освен че побелях, смея да кажа, че и помъдрях. Тази моя версия все още се проявява от време на време и вероятно ще се случва и в бъдеще, макар и по-рядко.

Ако срещна онзи Сираков, ще му кажа “Един ден ще ти дадат акциите на Левкси, много е важно да кажеш “да”. Колкото и пъти да се връщам мислено към този момент, винаги си казвам “Струваше си”. Но истината е, че имах и голям късмет. Късметът да срещна хора, без които нямаше да стигнем дотук. Хора, които не се уплашиха от тежестта на поетия ангажиемнт и не избягаха от битката. Хора, които и към момента работят в Левски. Благодаря им за усилията и за опората в най-трудните моменти. През тези години хора като Мило Борисов ми върнаха вярата в човешките отношения и в доброто в най-чист вид. На него казвам “Благодаря ти от сърце, приятелю”. Благодаря от сърце и на хората, които са в тази зала - Даниел Боримиров, Антон Краус, Христо Йовов, Борислав Георгиев. На всички останали казвам “Извинявайте, каквото и да съм правил, всичко е било с мисълта, че е най-доброто за Левски, за да го има и утре”.

И ако някога, след 30-40 или повече години, някой следващ ръководител види тази реч, търсейки решения в тежък период, искам да знае, че Левски не принадлежи на човека, който временно го управлява. Левски принадлежи на историята си. Левски принадлежи на хората. Принадлежи даже и на онези, които още не са се родили, но един ден ще го обикнат. Да ръководиш Левски не е въпрос на власт. Да обичаш Левски не е въпрос на настроение. Да останеш с Левски, когато е най-трудно не е героизъм - това е чест.

За финал ще добавя следното “Незавсимо как завърши този сезон, днес за първи път мога да кажа нещо, което дълго време не смеех да изрека на глас: Левскари, успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае. Мога с гордост да заявя, че Левски ще има своя нов дом. От няколко месеца работим върху проект за новия “Георги Аспарухов” - модерно съоръжение, достойно за името Левски и за неговия 12-и играч - привържениците. Това е голяма крачка в развитието на клуба, която ще изисква нов мащаб, нова енергия и друго ниво на отговорност. Затова имам удоволствието да поканя до мен човека, с когото ще направим тази крачка заедно - бъдещият собственик на ПФК Левски г-н Атанас Бостанджиев", каза Сираков.

