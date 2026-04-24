От Байерн отрекоха за разбирателство с Нойер и готвят ротации преди сблъсъка с ПСЖ

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на Майнц 05. Баварците продължават да мечтаят за требъл, след като вече си осигуриха рекордна 35-а титла на Германия, през седмицата се класираха на финала за Купата на страната, а в идващите дни им предстои първия полуфинален мач в Шампионската лига - гостуването на ПСЖ. Иначе не бе потвърдена излязлата по-ранна информация, че клубът вече се е разбрал с ветерана Мануел Нойер за нов договор.

Vincent Kompany on whether he will use the Mainz game to prepare for PSG with Aaron Danks and the staff: "Mainz isn't a preparation. It's a Bundesliga game. We want the three points. There might be changes regarding workload management. But the most important thing is that we're… pic.twitter.com/Czm60v2SUh — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 24, 2026

Компани, който ще е наказан и няма да води отбора си в Париж, коментира дали срещата с Майнц ще е подготовка за неговия помощник Аарон Динкс, който би трябвало да бъде на пейката срещу французите: “Мачът с Майнц не е подготовка. Това е среща от Бундеслигата. Искаме трите точки. Възможно е да има промени, свързани с разпределението на натоварването. Но най-важното е, че сме готови да дадем най-доброто от себе си. Гостуването в Майнц е трудна задача, трябва да сме готови за борба. Всеки ще има своята роля през следващите седмици, но преди всичко Майнц е абсолютен приоритет. И трябва да вземем разумни решения.

Преди няколко седмици имахме подобна ситуация с двата мача срещу Мадрид. Това е много важен мач, така че не можеш да не мислиш за него. Никога няма да твърдя такова нещо. Но мога да бъда пример като треньор. Как се подготвяме? Какво да кажа? Мога да взема добри решения до известна степен, да не пренебрегвам голямата цел, но и да не се страхувам да пусна свежи играчи, за да подсиля борбата. Няма разлика с целия сезон. Тази беше нагласата през целия сезон. Това няма да се промени сега“.

Kompany on a possible rotation tomorrow ahead of PSG: "We're all human. We had a similar situation a few weeks ago with the two Madrid games. It's a very big game so you can't not think about it. I'll never make that claim. But I can be a role model as a coach. How do we prepare?… pic.twitter.com/RJIxVJfFrJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 24, 2026

Същевременно спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд, който също бе на пресконференцията, отрече появилите се информации, че от клуба са се разбрали за нов контракт с Мануел Нойер: “За първи път чувам за това; не знам откъде идва тази информация. Сега е средата на април и все още не сме водили такъв разговор с него. Винаги сме повтаряли едно и също – поддържаме връзка с Ману. Той ще вземе решение, когато сметне за подходящо. Ще направим официално съобщение, когато дойде моментът. Но все още не сме водили този разговор”.

“Ленарт Карл има контузия на задната част на бедрото. Утре няма да играе. Мускулните контузии са нещо различно от обикновената болка. Те са част от футбола. При мускулните контузии има начин да се справиш със ситуацията. Може би ще успееш да се върнеш няколко дни по-рано, ако нещата вървят добре. Но не можеш да очакваш чудеса. Контузия през ноември не е същото като контузия през май или април. Идва световното първенство и е време, в което трябва да мислиш за неща, да направиш правилните неща като играч”, допълни пък Компани.

Christoph Freund denies that an agreement has been reached with Manuel Neuer: "This is the first I've heard of that; I don't know where this comes from. It's mid-April, and we haven't had that conversation with him yet. We've always said the same thing, we're in contact with… pic.twitter.com/7v2FJzE5vD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 24, 2026

На въпрос за схващането в чужбина, че Бундеслигата е лесна за печелене за Байерн, белгиецът отговори: “Не е лесно да спечелиш шампионата. Всеки, който е гледал вчерашния мач между Фрайбург и Щутгарт, може да види нивото на лигата. Висшата лига е привлякла много качествени играчи оттук – но ако погледнем вчерашния полуфинал за Купата: следващото поколение топ таланти е точно тук, в Германия, с Манзамби, Сузуки, Ел Ханус. Те играят футбол. И двата отбора дадоха всичко от себе си. Успехът тук не е лесен. Забавно е да се работи като отбор, но и в тази лига – защото футболът е атрактивен в Германия. Изглежда по-лесно, отколкото е – но изисква сила и енергия, затова сме горди и искаме да продължим”.