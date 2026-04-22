Данте се завръща в Байерн от новия сезон

Бразилският футболист Данте ще поеме втория отбор на Байерн (Мюнхен) през лятото, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.
В момента опитният 42-годишен бранител е част от Ница, но се очаква след края на сезона да сложи край на активната си кариера. А следващото му начинание ще го отведе в Байерн - клубът, в който той игра от 2012 г. до 2015 г. и спечели Шампионската лига.
Данте ще замени като треньор на отбора на баварците до 23 години Холгер Зайц, като договорът вече е подписан.
Освен че ще ръководи втория отбор на Байерн, през следващия сезон бразилецът ще води и отбора на мюнхенския гранд в Младежката лига – нещо, което се случва за първи път в историята на клуба и е знак за голямо признание.
Данте има 133 мача за баварците с 8 гола, като спечели три пъти Бундеслигата, два пъти Купата на Германия, Шампионската лига, Суперкупата на Германия, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. От 2016 г. бразилецът е част от Ница, за който има цели 326 мача.
Снимки: Gettyimages