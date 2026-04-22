Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Байерн (Мюнхен)
Данте се завръща в Байерн от новия сезон

  • 22 апр 2026 | 13:21
Бразилският футболист Данте ще поеме втория отбор на Байерн (Мюнхен) през лятото, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

В момента опитният 42-годишен бранител е част от Ница, но се очаква след края на сезона да сложи край на активната си кариера. А следващото му начинание ще го отведе в Байерн - клубът, в който той игра от 2012 г. до 2015 г. и спечели Шампионската лига.

Данте ще замени като треньор на отбора на баварците до 23 години Холгер Зайц, като договорът вече е подписан.

Освен че ще ръководи втория отбор на Байерн, през следващия сезон бразилецът ще води и отбора на мюнхенския гранд в Младежката лига – нещо, което се случва за първи път в историята на клуба и е знак за голямо признание.

Данте има 133 мача за баварците с 8 гола, като спечели три пъти Бундеслигата, два пъти Купата на Германия, Шампионската лига, Суперкупата на Германия, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. От 2016 г. бразилецът е част от Ница, за който има цели 326 мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн атакува поредната си цел през сезона

Байерн атакува поредната си цел през сезона

  • 22 апр 2026 | 07:40
  • 3637
  • 0
ПСЖ не може да си позволи нова грешна стъпка в Лига 1

ПСЖ не може да си позволи нова грешна стъпка в Лига 1

  • 22 апр 2026 | 07:20
  • 1730
  • 0
Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

  • 22 апр 2026 | 07:00
  • 4426
  • 6
Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

  • 22 апр 2026 | 06:40
  • 5402
  • 3
Аталанта и Лацио ще определят втория финалист за Купата на Италия

Аталанта и Лацио ще определят втория финалист за Купата на Италия

  • 22 апр 2026 | 06:20
  • 1396
  • 1
Порто е амбициран за дубъл, но Спортинг има преднина

Порто е амбициран за дубъл, но Спортинг има преднина

  • 22 апр 2026 | 06:00
  • 2244
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Оспорван дуел в Кърджали

Оспорван дуел в Кърджали

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 7344
  • 6
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 7342
  • 0
Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 12:22
  • 2265
  • 0
Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

  • 22 апр 2026 | 11:38
  • 5404
  • 30
Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

  • 22 апр 2026 | 06:40
  • 5402
  • 3
Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

  • 22 апр 2026 | 07:00
  • 4426
  • 6