Данте се завръща в Байерн от новия сезон

Бразилският футболист Данте ще поеме втория отбор на Байерн (Мюнхен) през лятото, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

В момента опитният 42-годишен бранител е част от Ница, но се очаква след края на сезона да сложи край на активната си кариера. А следващото му начинание ще го отведе в Байерн - клубът, в който той игра от 2012 г. до 2015 г. и спечели Шампионската лига.

🚨💥 EXCLUSIVE | Dante to FC Bayern - DONE DEAL ✔️



Dante will become the new head coach of the U23 team for the upcoming season, succeeding Holger Seitz. The contract has been signed.



The 42 y/o legend will take over after retiring this summer. In addition to leading the U23s,… pic.twitter.com/gb0hKJm9Ci — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 22, 2026

Данте ще замени като треньор на отбора на баварците до 23 години Холгер Зайц, като договорът вече е подписан.

Освен че ще ръководи втория отбор на Байерн, през следващия сезон бразилецът ще води и отбора на мюнхенския гранд в Младежката лига – нещо, което се случва за първи път в историята на клуба и е знак за голямо признание.

Данте има 133 мача за баварците с 8 гола, като спечели три пъти Бундеслигата, два пъти Купата на Германия, Шампионската лига, Суперкупата на Германия, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. От 2016 г. бразилецът е част от Ница, за който има цели 326 мача.

Снимки: Gettyimages