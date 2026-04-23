Байерн (Мюнхен) набеляза потенциален заместник на Нойер

  • 23 апр 2026 | 06:08
Байерн (Мюнхен) вече работи с поглед към следващия сезон. Ако ветеранът Мануел Нойер реши да окачи ръкавиците, баварците ще се насочат към привличането на нов вратар. 40-годишният ветеран все още не е взел окончателно решение за бъдещето си. В случай че опитният страж сложи край на кариерата си, на "Алеанц Арена" планират да заложат на Йонас Урбиг като нов титулярен вратар, но междувременно смятат да привлекат и още един опитен вратар, който да бъде негова алтернатива.

В тази връзка, според информация на "Bild," от Байерн са "хвърлили поглед" към Даниел Хойер Фернандес от Хамбургер ШФ. Бившият вратар на младежкия национален отбор на Португалия до 21 години вече е начело в краткия списък с кандидати, изготвен от спортното ръководство на клуба.

Освен с физическите и техническите си качества, характера си и факта, че вече има 187 официални мача с екипа на Хамбургер, португалецът се вписва в плановете и заради положителната си нагласа. На този етап от кариерата си той би приел с охота идеята да акостира на „Алианц Арена“.

Освен това договорът на вратаря изтича през юни и все още не е подновен. Ако ситуацията остане непроменена, той може да смени клубната си принадлежност през следващото лято, без да се налага плащането на трансферна сума. Все пак, ако Хамбургер успее да запази мястото си в елита, контрактът му автоматично ще бъде удължен до 2027 г. Дори и това обаче не гарантира, че той ще остане, особено ако Байерн ускори преговорите за привличането му.

Снимки: Gettyimages

