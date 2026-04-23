Гнабри след нещастието: Мечтата ми приключи

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Серж Гнабри изрази разочарованието си от факта, че ще пропусне идното Световно първенство. 30-годишният футболист получи травма и няма да пътува с националния тим на Германия отвъд Океана.

“Последните няколко дни бяха трудни за приемане. Сезонът с Байерн все още не е приключил, въпреки че спечелихме още една титла от Бундеслигата. Колкото до мечтата да съм на Мондиала с тима на Германия... за жалост, тя приключи за мен. Както останалите ни сънародници, ще подкрепям момчетата от вкъщи. Сега е време да се концентрирам върху възстановяването си и да се завърна навреме за предсезонната подготовка“, написа Гнабри в профила си в Инстаграм.

Той започна като титуляр във всеки един от квалификационните мачове на Германия, както и в двете приятелски срещи през март, а това го поставяше сред сигурните избраници на селекционера Юлиан Нагелсман за Мондиала, припомня БТА.

