Байерн отнесе глоба заради поведението на феновете в ШЛ

Феновете на Байерн Мюнхен избегнаха забраната за достъп до стадиона преди полуфинала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. УЕФА глоби германския шампион с почти 90 000 евро за различни инциденти по време на победата на отбора на четвъртфинала над Реал Мадрид, съобщиха от Европейската футболна централа.

В заключителните етапи на реванша на „Алианц Арена“ привърженици на Байерн прескочиха оградата и се отправиха към страничната линия. След победния гол за 4:3 в добавеното време те се блъснаха във фотографи, седнали зад рекламните пана.

Няколко журналисти бяха блокирани в процеса. Според полицейски доклади най-малко две жени и двама мъже са ранени. УЕФА наложи глоба от 40 000 евро за нахлуване на терена, както и 30 000 евро за "неподходящи транспаранти“, 14 000 евро за блокиране на пътеходите на трибуните и 5 625 евро за хвърляне на предмети.

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд се извини за инцидентите след мача, но поиска разбиране.

„Беше хаос и съжаляваме за това“, каза Фройнд. „Но беше изключителна футболна вечер с много емоции. А след това нещата със сигурност излязоха извън контрол.“

Баварският отбор имаше късмета да избегне частична забрана за достъп на стадиона за феновете за реванша срещу носителите на трофея в Шампионската лига ПСЖ на 6 май.

След многократни инциденти, включващи пиротехника, южната трибуна на „Алианц Арена“ получи временно забрана през декември 2025 г.

Снимки: Gettyimages