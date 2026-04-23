Компани: Това е лицето на Байерн, което искам да виждам, но още нищо не сме спечелили

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани остана много доволен от победата с 2:0 над Байер (Леверкузен) на 1/2-финала за Купата на Германия. С нея баварците си гарантираха място в битката на финала и запазиха живи надеждите си за златен требъл. Наставникът похвали играчите си, но и предупреди, че все още нищо не са спечелили.

„Когато нещата вървят добре, се старая да бъда най-смиреният човек в залата. Нищо не е спечелено днес. Ние просто си свършихме работата и си заслужихме правото да отидем в Берлин. Но финалите не са за участие, те са за печелене. Преживял съм достатъчно бури в кариерата си, за да знам как да остана спокоен. Не чета какво се пише, когато губим, и не го чета, когато бием. Единственото, което има значение, е следващата тренировка и това как да станем още по-добри“, заяви Компани.

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Той похвали отбора си за тактическата дисциплина, демонстрирана по време на мача.

„Знаехме, че Леверкузен е отбор, който може да те накаже за всяка секунда невнимание. Моите играчи показаха невероятна зрялост. Не ги оставихме да дишат в средата на терена и това беше ключът. Това е лицето на Байерн, което искам да виждам“, допълни белгиецът.

Той не спести похвали и за автора на първия гол Хари Кейн.

„Хари е лидер. Не става въпрос само за гола, а за начина, по който се бори за всяка топка. Той е пример за младите в съблекалнята как трябва да се подхожда към подобни големи мачове“, завърши наставникът.

