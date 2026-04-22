Байер (Леверкузен) 0:1 Байерн (Мюнхен), гол на Хари Кейн

Броени дни, след като си осигури рекордната 35-а титла в Бундеслигата, Байерн (Мюнхен) се насочва към поредната си цел по пътя към требъла. Баварците гостуват на Байер (Леверкузен) в мач от полуфиналите за Купата на Германия. Резултатът на "БайАрена" е 1:0 в полза на Байерн с гол на Хари Кейн в 22-рата минута.

Байерн елиминира по пътя си Веен, Кьолн, Унион (Берлин) и РБ Лайпциг. Леверкузен пък се справи последователно със Зоненхоф (Гросашпах), Падерборн, Борусия (Дортмунд) и Санкт Паули.

Байер (Леверкузен) е в колеблива форма, като спечели само два от последните си осем мача във всички турнири, но още има шансове да се пребори за място в топ 4 в първенството и участие в Шампионската лига.

Байерн загуби един-единствен мач от началото на 2026 година и триумфира във всеки от последните седем. В тях тимът на Венсан Компани наниза общо 26 гола и сега насочва вниманието си към турнира за националната купа, където не е бил на финал от сезон 2019/20.

Под рамката за домакините застава Марк Флекен, а тримата защитници са Джаръл Куанса, Роберт Андрих и Едмонд Тапсоба. Лукас Васкес и Алехандро Грималдо ще играят по двата фланга, а Ибрахим Маза и Нейтън Тела ще помагат на изнесения в предни позиции Патрик Шик.

Сред резервите на Каспер Юлманд са Ернест Поку, Йонас Хофман и Малик Тилман, а аут от срещата заради контузии са Мартен Терие и Кристиан Кофане.

Наставникът на Байерн Венсан Компани е заложил на най-доброто, с което разполага. Хари Кейн води атаката, зад него ще действат Майкъл Олисе, Джамал Мусиала и Луис Диас, а двойка вътрешни халфове ще са Александър Павлович и Йошуа Кимих. Защитниците пред Мануел Нойер са Йосип Станишич, Дайо Упамекано, Йонатан Та и Конрад Лаймер.

Серж Гнабри, Ленарт Карл и Том Бишоф лекуват травми, а а на пейката са Рафаел Герейро, Леон Горетцка, Алфонсо Дейвис и Николас Джаксън.

Байерн взе контрола над мача от самото начало. Луис Диас и Майкъл Олисе бяха много активни по фланговете, а Дайо Упамекано пропусна да открие резултата в 5-ата минута след центриране от корнер и кратко разбъркване в наказателното поле. Пресата на баварците работеше отлично и футболистите на Леверкузен не съумяваха да задържат по-продължително топката.

Гостите продължиха да притискат съперника и Марк Флекен трябваше да се намесва решително след удар на Луис Диас в 14-тата минута. Малко по-късно стражът на "аспирините" попречи и на Хари Кейн да открие резултата.

Логичното се случи в 22-рата минута, като на върха на атаката на Байерн отново беше Кейн, който този път не сгреши. Подаването дойде от Джамал Мусиала, а Павлович пропусна топката за Кейн, който я овладя и стреля точно под гредата. Не след дълго Байерн можеше да удвои аванса си, но Майкъл Олисе шутира право в ръцете на Флекен.

Баварците буквално задушаваха съперника в неговата половина, а играчите на Каспер Юлманд бяха толкова притеснени, че на няколко пъти сбъркаха подавания в близост до наказателното си поле. Малко преди почивката датският специалист смени Лукас Васкес с Ернест Поку, но отборът му завърши полувремето без нитоедин удар към вратата на Мануел Нойер. Хари Кейн пък пропиля чисто положение в 40-ата минута след поредната лоша изява на Тапсоба.

