Байерн и Нойер са се разбрали за бъдещето на вратаря

Байерн (Мюнхен) и легендарният вратар на клуба Мануел Нойер ще продължат поне още година заедно, разкрива местното баварско издание “Абенд Цайтунг”.

Според журналиста Максимилиан Кох двете страни са се разбрали и 40-годишният страж ще продължи договора си до юни 2027 г. Сегашният му контракт изтича в края на този сезон.

Everything has been negotiated between Neuer & Bayern - an agreement has been reached. Official announcement is pending. Neuer still feels fit and ready, and the club is very happy with him. Neuer and Jonas Urbig will share game time next season [@_kochmaximilian] https://t.co/IW4z8ErDxr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 24, 2026

Очаква се скоро и да има официално съобщение. Самият Нойер все още се чувства в добра форма и готов за игра, а и клубът е много доволен от него.

Същевременно уговорката ще бъде през следващия сезон и младият страж Йонас Урбиг да получава повече минути, като идеята е двамата с ветерана общо-взето да си поделят игровото време.

Нойер пристигна в Байерн от Шалке 04 през 2011 г. и се превърна в истинска легенда за баварския гранд. Вратарят продължава да чупи рекорди, като съвсем наскоро изпревари Лионел Меси и вече е на второ място в класацията за най-много мачове като титуляр за един клуб в Шампионската лига - 137. Нойер е и цели 13 пъти шампион на Бундеслигата, има 5 Купи на Германия, два пъти е печелил Шампионската лига, както и два пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство, като освен това е и световен шампион с Германия през 2014 г.

Ветеранът ще има възможност да увеличи с още богатата си колекция от трофеи, тъй като Байерн е на финал за Купата на Германия срещу Щутгарт, а освен това ще срещне на полуфинала в турнира на богатите ПСЖ.

Снимки: Imago