Байерн и Нойер са се разбрали за бъдещето на вратаря

Байерн (Мюнхен) и легендарният вратар на клуба Мануел Нойер ще продължат поне още година заедно, разкрива местното баварско издание “Абенд Цайтунг”.
Според журналиста Максимилиан Кох двете страни са се разбрали и 40-годишният страж ще продължи договора си до юни 2027 г. Сегашният му контракт изтича в края на този сезон.
Очаква се скоро и да има официално съобщение. Самият Нойер все още се чувства в добра форма и готов за игра, а и клубът е много доволен от него.
Същевременно уговорката ще бъде през следващия сезон и младият страж Йонас Урбиг да получава повече минути, като идеята е двамата с ветерана общо-взето да си поделят игровото време.
Нойер пристигна в Байерн от Шалке 04 през 2011 г. и се превърна в истинска легенда за баварския гранд. Вратарят продължава да чупи рекорди, като съвсем наскоро изпревари Лионел Меси и вече е на второ място в класацията за най-много мачове като титуляр за един клуб в Шампионската лига - 137. Нойер е и цели 13 пъти шампион на Бундеслигата, има 5 Купи на Германия, два пъти е печелил Шампионската лига, както и два пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство, като освен това е и световен шампион с Германия през 2014 г.
Ветеранът ще има възможност да увеличи с още богатата си колекция от трофеи, тъй като Байерн е на финал за Купата на Германия срещу Щутгарт, а освен това ще срещне на полуфинала в турнира на богатите ПСЖ.
