Байерн и Нойер са се разбрали за бъдещето на вратаря

  • 24 апр 2026 | 10:54
  • 2032
  • 0

Байерн (Мюнхен) и легендарният вратар на клуба Мануел Нойер ще продължат поне още година заедно, разкрива местното баварско издание “Абенд Цайтунг”.

Според журналиста Максимилиан Кох двете страни са се разбрали и 40-годишният страж ще продължи договора си до юни 2027 г. Сегашният му контракт изтича в края на този сезон.

Очаква се скоро и да има официално съобщение. Самият Нойер все още се чувства в добра форма и готов за игра, а и клубът е много доволен от него.

Същевременно уговорката ще бъде през следващия сезон и младият страж Йонас Урбиг да получава повече минути, като идеята е двамата с ветерана общо-взето да си поделят игровото време.

Байерн (Мюнхен) набеляза потенциален заместник на Нойер
Байерн (Мюнхен) набеляза потенциален заместник на Нойер

Нойер пристигна в Байерн от Шалке 04 през 2011 г. и се превърна в истинска легенда за баварския гранд. Вратарят продължава да чупи рекорди, като съвсем наскоро изпревари Лионел Меси и вече е на второ място в класацията за най-много мачове като титуляр за един клуб в Шампионската лига - 137. Нойер е и цели 13 пъти шампион на Бундеслигата, има 5 Купи на Германия, два пъти е печелил Шампионската лига, както и два пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство, като освен това е и световен шампион с Германия през 2014 г.

Ветеранът ще има възможност да увеличи с още богатата си колекция от трофеи, тъй като Байерн е на финал за Купата на Германия срещу Щутгарт, а освен това ще срещне на полуфинала в турнира на богатите ПСЖ.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Добри новини за Арсенал: Сака вероятно ще е на линия за първия полуфинал с Атлетико

Добри новини за Арсенал: Сака вероятно ще е на линия за първия полуфинал с Атлетико

  • 24 апр 2026 | 09:32
  • 1408
  • 1
Байерн отнесе глоба заради поведението на феновете в ШЛ

Байерн отнесе глоба заради поведението на феновете в ШЛ

  • 24 апр 2026 | 09:25
  • 489
  • 1
Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

  • 24 апр 2026 | 07:20
  • 3737
  • 4
Бензема отхвърли възможността да се завърне в Лион

Бензема отхвърли възможността да се завърне в Лион

  • 24 апр 2026 | 06:34
  • 931
  • 1
Деко се срещна с агента на защитник на Реал Сосиедад

Деко се срещна с агента на защитник на Реал Сосиедад

  • 24 апр 2026 | 05:42
  • 2070
  • 0
Лаутаро пропуска мача с Торино, завръща се срещу Парма

Лаутаро пропуска мача с Торино, завръща се срещу Парма

  • 24 апр 2026 | 05:16
  • 1267
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

  • 24 апр 2026 | 08:00
  • 15331
  • 9
Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

  • 24 апр 2026 | 11:14
  • 3238
  • 0
Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

  • 24 апр 2026 | 07:40
  • 6787
  • 9
Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

  • 24 апр 2026 | 07:20
  • 3737
  • 4
Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

  • 24 апр 2026 | 10:00
  • 5399
  • 8
Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

  • 24 апр 2026 | 07:00
  • 3456
  • 0